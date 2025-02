Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 8 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Cuidar da vida em família é a demanda do momento, pois a Lua evidencia grande fragilidade nos relacionamentos íntimos. Procure resgatar o equilíbrio com o entorno, mesmo que o convívio esteja difícil. Demonstrar empatia é essencial.

Touro 21/04 a 20/05 A tensão entre Lua e Vênus compromete sua objetividade e capacidade de comunicação frente aos desafios, devido ao emocional em desequilíbrio e ao drama que tende a se instalar. Procure se distanciar emocionalmente dos fatos para avaliá-los de modo imparcial. Siga discreta.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua entra em tensão com Vênus, predispondo-lhe a buscar no universo material nutrição para a autoestima e compensação para as carências afetivas, que podem ganhar corpo. Procure definir limites precisos para os gastos e atuar com disciplina, contendo eventuais impulsos consumistas.

Câncer 21/06 a 22/07 Seu signo recebe a influência da Lua, deixando-lhe mais sensível e com o emocional em desequilíbrio. Frustrações profissionais podem estar na origem desta fragilidade, mas em vez de ficar remoendo as circunstâncias adversas, procure adotar uma postura mais objetiva e prática.

Leão 23/07 a 22/08 A passagem da Lua pela área de crise evidencia um momento de fragilidade emocional associada a desafios recorrentes e que vêm abalando sua autoestima. Procure reduzir o ritmo de vida e dedicar tempo para cuidar mais de si, permitindo-se inclusive resgatar pequenos prazeres.

Virgem 23/08 a 22/09 A influência da Lua pela área de amizades amplia seu interesse por atividades ligadas a grupos, sobretudo na companhia dos afetos. Evite criar expectativas que as pessoas não possam cumprir, inclusive de reciprocidade emotiva. Ser autossuficiente é fundamental.

Libra 23/09 a 22/10 A tensão envolvendo Lua e Vênus lhe predispõe a se envolver em conflitos de ego no ambiente profissional e em outros locais em que haja a necessidade de administrar coletivamente as demandas. Procure demonstrar equilíbrio emotivo e evite que a vaidade lhe domine.

Escorpião 23/10 a 21/11 Você tende a procrastinar as responsabilidades neste momento de tensão entre Lua e Vênus, já que o emocional instável e a volubilidade tomam corpo, tirando o foco das questões prioritárias. Procure estabelecer um compromisso consigo, no sentido de buscar estabilidade e zelar pela qualidade do cotidiano.

Sagitário 22/11 a 21/12 Lua e Vênus tensionadas evidenciam a importância de zelar pela privacidade e de moderar a interação fora do círculo de confiança, pois prejuízos sociais podem ocorrer e minar sua reputação. Convém evitar qualquer tipo de excesso, de modo a preservar a imagem pública e a saúde do seu bolso.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Refletir sobre formas de melhorar seus relacionamentos pessoais é uma necessidade que tende a marcar sua jornada, já que a Lua em tensão com Vênus evidencia questões emocionais complexas que devem ser trabalhadas em seu íntimo. Procure transmitir serenidade.

Aquário 21/01 a 18/02 Desafios envolvendo a gestão das rotinas tendem a lhe desestabilizar emocionalmente neste momento de tensão Lua-Vênus, o que pode levar a reações dramáticas em prejuízo do bom senso e também do discurso. Resgatar a objetividade se revela fundamental, por isso reduza o ritmo e descanse.