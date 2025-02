Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 10 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Tente se transformar e se organizar internamente em meio aos problemas. O momento astrológico tende a promover maior envolvimento com as pessoas que integram o cotidiano, o que lhe ajuda a aperfeiçoar a rotina e as ações articuladas em grupo.

Touro 21/04 a 20/05 Busque valorizar as trocas interpessoais e as relações fraternas, visto que Mercúrio influencia o setor das amizades. Momento favorável para repensar as rotinas para aperfeiçoar os processos de trabalho e a gestão do lar.

Gêmeos 21/05 a 20/06 É fundamental valorizar os estudos e busque aprimorar os processos de trabalho, visto que Mercúrio influencia o setor profissional. O céu da semana tende a favorecer uma articulação prática e intelectual de âmbito coletivo voltada à atender objetivos comuns.

Câncer 21/06 a 22/07 As experiências podem gerar um amadurecimento relevante, como sugere Mercúrio influenciando a área espiritual. O momento pode sinalizar a importância de zelar pela qualidade do cotidiano e da economia doméstica, além da relação com seus pares.

Leão 23/07 a 22/08 Procure exercitar a racionalidade, já que Mercúrio influencia o setor íntimo. Momento de aprimoramento frente aos desafios que contribui não apenas com soluções concretas, como lhe permite atuar na prevenção de futuros obstáculos.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure se abrir ao diálogo e aos acordos. O céu da semana pode aflorar seu lado fraterno e colaborativo, o que contribui com a articulação em grupo frente às demandas e favorece ajustes interpessoais em meio à gestão dos desafios.

Libra 23/09 a 22/10 Tente aperfeiçoar a gestão do dia a dia, já que Mercúrio influencia a área do cotidiano. O céu da semana pode elevar sua produtividade e dedicação perante à vida, o que desperta admiração nas pessoas e favorece as parcerias.

Escorpião 23/10 a 21/11 Momento de revisões profundas sobre a vida, o que lhe ajuda a se libertar de ilusões e a se posicionar de modo consciente na defesa das suas metas. Busque valorizar as trocas intelectuais, visto que Mercúrio influencia o setor social.

Sagitário 22/11 a 21/12 Procure se mostrar acessível às conversas com seus conviventes, visto que Mercúrio influencia o setor familiar. O céu da semana promove uma gradual abertura emotiva, favorecendo a vida social e experiências que agreguem valor à sua bagagem cultural.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Os processos de revisão tendem a ganhar corpo nesta fase. Sua capacidade de organização e comunicação interpessoal desperta frente às demandas cotidianas e profissionais, embora com a Lua Cheia sinalize ajustes necessários.

Aquário 21/01 a 18/02 Sua capacidade gestora pode se aperfeiçoar em prol da economia doméstica, visto que Mercúrio influencia o setor material. O momento tende a favorecer ajustes na rotina em prol de uma vida saudável e harmoniosa com as pessoas.