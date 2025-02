Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 11 de fevereiro

O SANTO Nossa Senhora De Lourdes

Foi no ano de 1858 que a Virgem Santíssima apareceu 18 vezes nas cercanias de Lourdes, França, na gruta Massabielle, a uma jovem chamada Marie-Bernard Soubirous. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras de 11 de fevereiro. Maria, a intercessora, nessa aparição, pediu o essencial para a nossa felicidade: a conversão dos pecadores pela oração. Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do Dogma da Imaculada Conceição. Dessa forma, a infalibilidade da Igreja, que chancela do céu essa aparição da Virgem Maria em Lourdes, os milagres que aconteceram e continuam a acontecer naquele local, lá onde as multidões afluem, o clero e vários Papas estiveram.