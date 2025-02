Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 11 de fevereiro (11/02)

Foto: Taina Faco/Divulgação Lia de Itamaracá foi homenageada pelo festival Choro Jazz

Segue aberta a exposição "Lia de Itamaracá - Cirandar é Resistir". A mostra retrata a história da artista pernambucana que, aos 81 anos, permanece como uma das principais vozes da cultura popular brasileira e da valorização da ciranda como patrimônio imaterial. A atração convida o público a refletir sobre resistência cultural.

Quando : visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e domingo, das 10h às 19 horas

: visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e domingo, das 10h às 19 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Mais informações : (85) 3453-2770, site da Caixa Cultural

: (85) 3453-2770, site da Caixa Cultural Instagram: @caixaculturalfortaleza

@caixaculturalfortaleza Gratuito





Infantil

A Arena Dragão do Mar é palco da companhia do Palhaço Teretetéu, que convida o público infantil a construir o próprio espetáculo. Seis balões são mostrados à plateia, que tem direito a escolher três. Eles conduzirão a narrativa envolvendo mágica, diversão e malabares. A atividade é acessível em Libras.

Quando : terça-feira, 11, às 19h30min

: terça-feira, 11, às 19h30min Onde : Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Arena Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



Alma do Deserto

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 11, o documentário "Alma do Deserto". Na Colômbia, uma mulher trans da etnia wayúu tenta emitir sua carteira de identidade. Ela já teve documentos com o antigo nome, mas os perdeu depois que os vizinhos - que não a aceitavam - colocaram fogo na casa onde vivia. Após o atentado, ela se sente ainda mais determinada a ter a verdadeira identidade reconhecida e poder votar nas eleições.

Quando : terça-feira, 11, às 17h50min

: terça-feira, 11, às 17h50min Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Biblioteca

Mantida pela Fundação Waldemar Alcântara, a Biblioteca Labirinto está aberta a visitação. O equipamento abriga acervo com cerca de 19 mil livros, 700 periódicos e 203 folhetos, abrangendo áreas do conhecimento como Literatura (cearense, brasileira e portuguesa), História, Política, Economia, Arte e História da Medicina. O espaço funciona mediante agendamento.

Quando : de terça-feira a quinta-feira, das 14h às 17 horas

: de terça-feira a quinta-feira, das 14h às 17 horas Onde : Biblioteca Labirinto (avenida Antônio Justa, 3305 - Meireles)

: Biblioteca Labirinto (avenida Antônio Justa, 3305 - Meireles) Gratuito mediante agendamento em(85) 3257.6927; acervo virtual em fwa.org.br





Prêmio Sesc

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Sesc de Literatura 2025. O prêmio é voltado a escritores inéditos. Autores estreantes podem inscrever seus originais (ainda não publicados) gratuitamente nas categorias Romance, Conto e Poesia. Os vencedores terão seus livros publicados e premiação no valor de R$ 30 mil.