Carnaval: moradores de municípios 'fora do radar' falam sobre a festa

Foto: Prefeitura de Itaiçaba/Divulgação Registros do Carnaval de Itaiçaba

O Carnaval remete aos famosos polos da Capital - como Praia de Iracema e Benfica - e ao litoral buscado por residentes e turistas - como Aracati e Beberibe. Fazer o Carnaval acontecer no Ceará é uma missão que deve considerar como a celebração chega para os 184 municípios. Além do tradicional circuito, será que outros interiores têm acesso a festas com blocos e movimentação do comércio?

Conforme respondeu ao O POVO, a Secretaria da Cultura do Ceará não realiza repasse direto para municípios executarem as festas. O recurso para a celebração pode ser adquirido por meio do Edital Ciclo Carnavalesco, que seleciona grupos reconhecidos como manifestações da cultura tradicional.

Em Baixio, cidade de 5.704 habitantes localizada na microrregião de Lavras da Mangabeira, o Carnaval acontece em vários dias, segundo o humorista Bruno Brasileiro. "Todo ano tem atrações da própria cidade e de regiões vizinhas. Tem mela-mela durante o dia e os blocos de noite, que é quando o pessoal vai arrumado", diz.

"Os Carnavais que passei em Baixio eram maravilhosos. Foi nessa época que passei por uma das cenas mais emblemáticas da minha vida: uma chuva de ovos. Eu era do bloco Crocodilos e tinha uns meninos que encrencavam comigo. Aí, um dia, eles jogaram um monte de ovos na nossa direção. Eu vi em câmera lenta uma coisa bem espartana, só que, ao invés de flechas, eram ovos", brinca.

Distante 383,11 km de Fortaleza está Icó, que, desde 1988, não realiza festas públicas de Carnaval. Na região acontecem apenas "bloquinhos" privados. O secretário da cultura do município, Renan Moreira, afirma que a decisão em paralisar a festa aconteceu após uma "tragédia". Ele diz que, apesar do "interesse em resgatar o Carnaval", neste ano a gestão "não irá patrocinar nada relacionado".

Elí Ferreira, produtor cultural, confirma que não há costume de fazer manifestação carnavalesca. "Acredito que a ausência se dá porque já acontecem festas em cidades vizinhas e é conveniente para a gestão não ter esse gasto, tendo em vista que eles já fazem eventos como o Forricó", argumenta.

Em Alcântaras, 263,99 km de Fortaleza, não há tradição de Carnaval de rua. Quem relata é Bruno Cunha, empresário e secretário de ouvidoria. As festas acontecem em espaços privados e em balneários. "Os Carnavais que passei aqui eram à noite. Eu ia para as cidades vizinhas e, na volta, curtia nas festas. Tem gente que coloca carro com paredão", explica Bruno.

Distante 304,39 km da Capital está Nova Russas, cidade que recebe público de interiores próximos. Para a maquiadora Iasmim Melo, a época é a mais esperada pela população. "São cinco dias de programação, iniciando na sexta-feira pela manhã com o bloquinho da Gestão de Todos, em que as secretarias fazem campanhas preventivas e de conscientização", conta.

Mesmo com trios elétricos e multidões, a maquiadora evidencia que se trata de uma festa "tranquila, divertida e cheia de pessoas de outros municípios". Além disso, é um período favorável financeiramente: "movimenta a economia".

Em Itaiçaba, o Carnaval é celebrado com entusiasmo pela gestão, que considera o evento uma tradição e uma chance de movimentar a economia. O prefeito Antoiel Holanda diz: "nosso mela-mela, que acontece na avenida principal, atrás do trio, é o mais conhecido da região. Nós recebemos foliões de todo o País. Mas, à noite, a turma se desloca para Aracati, que tem um investimento maior".

A professora de inglês Camila Collares mora em Itaiçaba desde 2020 e confirma que o Carnaval ocorre nos dias. "Os blocos são muito familiares, de conjunto de amigos. Então, sempre acontece do pessoal se juntar e continuar com essa tradição de fazer os blocos de rua", finaliza.