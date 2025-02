Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 12 de fevereiro (12/02)

Foto: Marinho Junior/Divulgação "Vulcão Anastácia - O Concerto" terá três sessões no Theatro José de Alencar

O espetáculo "Vulcão Anastácia - O Concerto", dirigido por Amandyra, terá uma sessão nesta quarta-feira, 12, no Theatro José de Alencar. Com musicalidade, fé e resistência, a peça traz Ruído Preto e Tieta Macau. Há previsão de mais duas apresentações da montagem, uma na quinta-feira, 13, e outra na sexta-feira, 14. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.

Quando : quarta-feira, 12, às 19h30min

: quarta-feira, 12, às 19h30min Onde : Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito com retirada de ingressos antecipadamente pelo site Sympla.



Luana do Crato

A quarta do humor do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) receberá nesta quarta-feira, 12, a apresentação de Luana do Crato. A programação acontece no Palco de Convivência, às 12 horas. A performance da personagem é gratuita, prometendo levar ao público um humor reflexivo.

Quando : quarta-feira, 12, às 12 horas

: quarta-feira, 12, às 12 horas Onde : Palco Praça de Convivência do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: Palco Praça de Convivência do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito



Sala Imersiva

A sala imersiva do Museu da Imagem e do Som do Ceará estará exibindo nesta quarta-feira, 12, de forma alternada as mostras "Fósseis do Cariri" e "Faz escuro mas eu canto" — esta última que integra a exposição "Vermelho Vivo - Amor e Revolução". O horário de visitação vai das 10h às 18 horas.

Quando : quarta-feira, 12, das 10h às 18 horas

: quarta-feira, 12, das 10h às 18 horas Onde : Museu da Imagem e do Som do Ceará (Avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

: Museu da Imagem e do Som do Ceará (Avenida Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito



Tia Preta Simoa

Nesta quarta-feira, 12, é realizada a roda de conversa "Tia Preta Simoa e a Luta das Mulheres Negras no Ceará", com a participação de Karla Alves e Lídia Noêmia. A mediação será de Nairobi Souza. Nesta atividade, mulheres negras trarão à tona a memória das lutas das abolicionistas, resgatando a figura de Preta Simoa como símbolo de resistência e liderança.

Quando : quarta-feira, 12, das 16h às 18 horas

: quarta-feira, 12, das 16h às 18 horas Onde : Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (Av. Barão de Studart,

410 - Meireles)

: Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Zé Tarcísio

O episódio do Memória O POVO traz Zé Tarcísio, artista plástico de Fortaleza. Com uma carreira iniciada aos 19 anos, o cearense já representou o Brasil na VII Bienal de Paris, levando uma obra que elabora uma forte conexão com as raízes culturais do Nordeste. A entrevista integra a segunda temporada da produção audiovisual e está disponível no O POVO .

Quando : quarta-feira, 12

: quarta-feira, 12 Onde: O POVO+