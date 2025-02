Espetáculo gratuito aborda o esquecimento de quem vive no sertão

Foto: Dan Seixas/Divulgação Peça será apresentada no Teatro Morro do Ouro, anexo ao Theatro José de Alencar (TJA)

Neste fim de semana, o Theatro José de Alencar (TJA) é palco para a apresentação do espetáculo “Flor de Mandacaru”, da atriz cearense Virgínia Oliveira. Com exibição gratuita desta sexta-feira, 14, a domingo, 16, a peça aborda os diversos sentimentos que cercam o sertão nordestino.

Com referências artísticas que unem cordel, poesia slam, forró, jazz e MPB, a peça aborda o esquecimento daqueles que vivem no sertão pelo poder público e as consequências desse abandono na vida da população.

Estrelado por Virgínia Oliveira, a produção retrata a própria trajetória da atriz, realizando um “paralelo com sua própria solidão, onde até mesmo o afeto, algo que deveria ser comum a todos, é negado”, conforme detalha a nota enviada à imprensa.

A peça tem direção de Chico Expedito e, nas três apresentações, participam os músicos Gege Teófilo e Allyson Oliveira. “Flor de Mandacaru” será apresentado no Teatro Morro do Ouro, anexo ao TJA. Os ingressos gratuitos podem ser retirados previamente no site Sympla.

Espetáculo Flor do Mandacaru

Quando : de sexta-feira, 14, a domingo, 16, às 18 horas

: de sexta-feira, 14, a domingo, 16, às 18 horas Onde : Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar (rua 24 de Maio, 600 - Centro)

: Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar (rua 24 de Maio, 600 - Centro) Informações : @vigmia

: @vigmia Gratuito; retirada dos ingressos via Sympla