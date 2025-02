Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 13 de fevereiro

O SANTO São Martiniano

Nasceu no século IV, em Cesareia (Palestina). Aos 18 anos, ingressou no eremitério. Quando sua fama de santidade espalhou-se, uma jovem milionária chamada Cloé fez uma aposta com os amigos a fim de tirar o monge de sua vida casta. Ela vestiu-se de farrapos e pediu abrigo ao monge, que levou-a para os fundos do mosteiro. Ali, ela começou a incitá-lo, porém não teve sucesso. Na manhã seguinte, apareceu a ele novamente, dessa vez com roupas muitos sensuais. Não se sabe se Martiniano cedeu à tentação ou resistiu a ela. Depois disso, Cloé tornou-se freira e Martiniano percebeu suas fragilidades e decidiu morar em uma ilha. Até que houve um naufrágio e a única pessoa que salvou-se foi a jovem Fotinia. Ele, mesmo tendo ajudado a moça, fugir da ilha a nado. Tornou-se andarilho para não correr o risco da tentação.