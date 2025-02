Pré-Carnaval 2025: Mariana Aydar traz show de forró para Fortaleza

Foto: CRÉDITO LEGENDA

Forró, xote, xaxado e baião se encontram com o maracatu e o axé no bloco Forrozin, da cantora Mariana Aydar. Pela primeira vez em Fortaleza como parte da programação do Pré-Carnaval, a apresentação acontece no sábado 15, às 17 horas, no aterrinho da Praia de Iracema. DJ Silas, Belinho da Silva e Bloco Baqueta Clube de Ritmistas completam a agenda do dia.

Criada em 2018, a atração Forrózin vem para a Capital em formato diferente do habitual trio elétrico, pois os shows da Praia de Iracema acontecem em palcos. Depois, o bloco segue para São Paulo e finaliza em Recife. A programação de Fortaleza também promete trazer uma celebração para Ednardo, figura homenageada no ciclo carnavalesco. Além dos eventos na orla, neste fim de semana, a programação oficial terá outras atrações em bairros como Conjunto Esperança e Cidade 2000.

"Então é um pouco de tudo isso que a gente vai mostrar aí, em Fortaleza, e também vamos fazer uma surpresa especial porque eu sei que o Carnaval de Fortaleza esse ano está homenageando o Ednardo", revela Mariana.

O Forrózin surgiu da vontade da artista de misturar subgêneros do forró com ritmos pertencentes ao Carnaval, como o Maracatu. "Ele é um bloco que reverencia e celebra a cultura nordestina, o povo nordestino", explica a artista, que ganhou um Grammy Latino pela categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, em 2020.

"Além de trazer compositores contemporâneos como Baianasystem e Luedji Luna para o trio elétrico, no caso do Pré-Carnaval de São Paulo, que ainda está crescendo, nascendo de uma maneira super ingênua, sabe? E esse ano eu tô muito feliz que eu consegui levar o bloco pra outros lugares", celebra. "Ele é um bloco que reverencia e celebra a cultura nordestina, o povo nordestino", completa.

A paulista esteve em Fortaleza com o show "Forró da Mari", como parte da programação do Festival de Gastronomia Cearense: O Rumos do Ceará de Comer, em 2024. "Eu sou sempre muito bem recebida em Fortaleza. Sinto uma conexão com o público. Amo ir às praias. Amo ir no forró, no samba, depois dos shows".

"Sinto uma conexão mesmo com as pessoas da capital cearense, sabe? Então eu tô muito feliz de sempre estar voltando. Queria voltar mais, na verdade", brinca a cantora. A artista está com altas expectativas para o Pré da Cidade: "Todo mundo tem me falado muito desse Pré-Carnaval sempre que eu faço show aí, assim, Fortaleza sempre entrega tudo, então eu tenho certeza que não vai ser diferente agora".

Pré-Carnaval Prefeitura de Fortaleza

Sexta-feira, 14



Mercado dos Pinhões

Atrações: DJ Maria Tavares, Paulo Marinho e Bloco Balangandã, Superbanda



DJ Maria Tavares, Paulo Marinho e Bloco Balangandã, Superbanda Quando: 17 horas



17 horas Onde: praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro

Centro Cultural Belchior

Atrações: Tambores Carnavalescos Caravana Cultural, Bloco Esse ano Eu Não Morro e Dragões do Ritmo



Tambores Carnavalescos Caravana Cultural, Bloco Esse ano Eu Não Morro e Dragões do Ritmo Quando: 17h30min



17h30min Onde: Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema

Praça do Ferreira

Atração: Luxo da Aldeia



Luxo da Aldeia Quando: 19 horas



19 horas Onde: rua Floriano Peixoto, s/n - Centro

Sábado, 15



Vila do Mar

Atrações: DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico, Bloco Turma do Mamão e Deborah Lima



DJ Bruna Queiroz e Maestro Mecânico, Bloco Turma do Mamão e Deborah Lima Quando: 16 horas



16 horas Onde: rua Dr. José Roberto Sales, 63 - Barra do Ceará

Mocinha

Atração: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche



Bloco Num Ispaia Sinão Ienche Quando: 18 horas



18 horas Onde: rua Padre Climério, 140 - Meireles

Praça do Ferreira

Atração: Bloco Concentra Mas Não Sai



Bloco Concentra Mas Não Sai Quando: 18 horas



18 horas Onde: rua Floriano Peixoto, s/n - Centro

Largo da 2000

Atrações: DJ Fish Vinil, Banda Pira e Nick Sol



DJ Fish Vinil, Banda Pira e Nick Sol Quando: 16 horas



16 horas Onde: Alameda Das Begônias, 344 - Cidade 2000

Polo de Lazer do Conjunto Esperança

Atrações: DJ Femo, Banda Reite e Robertinho do Acordeon



DJ Femo, Banda Reite e Robertinho do Acordeon Quando: 16 horas



16 horas Onde: avenida Contorno Norte, 981 - Conj. Esperança

Praça Santa Cecília

Atrações: Grupo de Coco Tocada Boa, Bloco do Zé Almir e Afoxé Omõrisà Odè



Grupo de Coco Tocada Boa, Bloco do Zé Almir e Afoxé Omõrisà Odè Quando: 17 horas



17 horas Onde: rua Cel. Virgílio Nogueira, 778 - Granja Lisboa

Benfica

Atrações: DJ Adrian Brasil, Como Raul Já Dizia e Loren Lyse



DJ Adrian Brasil, Como Raul Já Dizia e Loren Lyse Quando: 17 horas



17 horas Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)

Domingo, 16



Passeio Público

Atrações: Bloquinho da Aquarela para Crianças de 0 a 99 anos e Banda Pacote de Biscoito



Quando: 9 horas



Onde: Praça dos Mártires, s/n - Centro

Raimundo do Queijo

Atrações: Vanin & Nicinha - O casal do acordeon, Grupo DTF e Cris Malagueta



Vanin & Nicinha - O casal do acordeon, Grupo DTF e Cris Malagueta Quando: 10 horas



10 horas Onde: rua Gal. Bezerril, 151 - Centro

Benfica

Atrações: DJ Ada Porã, Ercília Lima e Duas Doses de Música & Os Tiragosto



DJ Ada Porã, Ercília Lima e Duas Doses de Música & Os Tiragosto Quando: 14 horas



14 horas Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)

Praia de Iracema

Desfile dos blocos de Pré-Carnaval

Atrações: Bloco Bonde Batuque, Bloco Camaleões do Vila, Bloco Unidos da Cachorra e Bloco Clube de Ritmistas

Bloco Bonde Batuque, Bloco Camaleões do Vila, Bloco Unidos da Cachorra e Bloco Clube de Ritmistas Quando: a partir das 15 horas

a partir das 15 horas Onde: Avenida Historiador Raimundo Girão, 1117 - Meireles

Aterrinho da Praia de Iracema