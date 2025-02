Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Anso Rodrigues/Divulgação Grupo Sertão Rap faz show para celebrar 31 anos de trajetória como impulsionador importante no rap cearense

Polifonias

O Anfiteatro Dragão do Mar recebe apresentações de NewChoro In Concert e Sertão Rap na programação Polifonias. No primeiro, é oferecido ao público um experimento entre o conceitual e o popular na estética do choro. Na sequência, o grupo Sertão Rap faz show, com convidados como O Cheiro do Queijo, para celebrar 32 anos de trajetória como importante impulsionador do rap cearense.

Quando: sexta-feira, 14, a partir das 19h30min



sexta-feira, 14, a partir das 19h30min Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Anfiteatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla

Musical

É apresentado no Theatro Via Sul Fortaleza o musical "A Fantástica Fábrica de Chocolate", inspirado no livro de Roald Dahl. A encenação conta a história de Charlie Bucket, garoto pobre que encontra um bilhete para visitar a fábrica de Willy Wonka.

Quando: sábado, 15, a partir das 17 horas

sábado, 15, a partir das 17 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul Fortaleza (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 35; vendas no Uhuu





Literatura

A autora Bruna Sonast participa de conversa literária sobre o livro de poesia "Em água viva". O evento ocorre no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB). A obra foi publicada pela editora Substância e convida a um mergulho nas emoções. O trabalho reúne memórias, narrativas que seguem em corrente feito água.

Quando: quinta-feira, 13, às 19 horas

quinta-feira, 13, às 19 horas Onde: Auditóirio CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Auditóirio CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Capitão América

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 13, o filme "Capitão América: Admirável Mundo Novo". A obra dá continuidade à minissérie de televisão "Falcão e o Soldado Invernal", onde o escudo está nas mãos de Sam Wilson após Steve Rogers o entregar em "Vingadores: Ultimato". Após a eleição de Thaddeus Ross como presidente dos Estados Unidos, Sam Wilson se encontra no meio de um incidente internacional e deve trabalhar para deter os verdadeiros cérebros por trás dele.

Quando e onde: Ingresso.com





Bandas independentes

O Ophera Music Bar, localizado no bairro Parangaba, promove evento para celebrar do rock ao brega. O estabelecimento recebe os grupos Alchemy, Alexandre e os Almeidas, The Disco, The Metal Show e Cygnus para uma noite de flashback nacional e internacional, rock, metal e tributo ao grupo Rush. O evento também celebra aniversário de Alex Aguiar, proprietário da Freelancer Discos.

Quando: sexta-feira, 14, às 18 horas

sexta-feira, 14, às 18 horas Onde: Ophera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

Ophera Music Bar (Av. Godofredo Maciel, 470 - Parangaba) Gratuito





Maçã Mordida

Encenado pela companhia Teatro Espiral, o espetáculo "Maça Mordida" é apresentado em Maracanaú neste sábado, 15. Na peça, Samuel deixa sua casa em busca de uma nova forma de viver ao lado de Saulo, seu enigmático namorado. Anos depois, seu irmão mais velho o encontra para exigir seu retorno. Confrontado por um passado que acreditava ter deixado para trás, Samuel se vê envolto em antigos sentimentos.

Quando: sábado, 15, às 19 horas

sábado, 15, às 19 horas Onde: Apê Cultural (av. III, 576 - Jereissati I, Maracanaú)

Apê Cultural (av. III, 576 - Jereissati I, Maracanaú) Gratuito; ingressos retirados no site Sympla





Tributos

O Vibe 085 Pub recebe neste sábado, 15, dois tributos a bandas de rock americanas. Para começar, sobe ao palco Lane Boys com homenagem ao duo Twenty One Pilots (foto), de hits como "Stressed Out", "Heathens" e "Ride". Na sequência, o grupo Cold Kongs se apresenta com tributo ao Arctic Monkeys (de músicas como "Do I Wanna Know", "Knee Socks" e "Are U Mine").

Quando: sábado, 15, a partir das 21 horas

sábado, 15, a partir das 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30; vendas no site Sympla