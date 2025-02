Da pizza ao café, conheça diferentes formas de saborear a nutella

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-02-2025: Pratos feitos com creme de avelâ e Nutella. Na foto, os doces da Choko Brownie. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Pode ser passado em pães, torradas e tapiocas, incrementado em bolos, crepes, panquecas e croissants, ou mesmo acompanhado com frutas. A versatilidade do creme de avelã chama atenção por conseguir não só adocicar pratos, mas também se entrelaçar com receitas consideradas salgadas.

Também por isso e pelo seu sabor, tem aceitação crescente entre clientes e estabelecimentos em Fortaleza — esses, por sinal, adotam a criatividade para elaborar receitas cada vez mais envolventes, indo do café gelado ao croissant com geleia de morango e suspiro.

No Brasil, a iguaria é capitaneada pela marca Nutella, que se tornou metonímia quando o assunto é creme de avelã. Apesar de existirem outras marcas no mercado, como Lindt, Miroh e Nocciolino, a Nutella é logo lembrada no segmento e atravessou décadas carregando consigo a popularidade.

A sua origem está relacionada ao período final da Segunda Guerra Mundial, quando havia escassez de grãos de cacau devido ao conflito. O doceiro italiano Pietro Ferrero e seu filho, Michele, desenvolveram uma pasta doce moldada em formato de um bloco e intitulada Giandujot. Ela era feita de avelãs, açúcar e um pouco do cacau para contornar a situação. Foi assim que o ancestral da Nutella nasceu.

Em 1951, a pasta foi transformada em um produto cremoso que era mais fácil de espalhar no pão e foi chamado de "SuperCrema". Em 1964, a receita foi melhorada e surgiu o primeiro pote de um novo creme de avelã, agora intitulado Nutella. Vamos percorrer cafés e restaurantes em busca da iguaria?





Café Viriato

Com três unidades em Fortaleza, o Café Viriato também oferece opções diversas com o creme de avelã mais famoso do mundo. No cardápio, as alternativas vão de croissant francês de Nutella com calda de chocolate e morango (R$ 29) a pizza de Nutella e coco (R$ 69 média e R$ 75 grande). É possível encontrar o Cappuccino Viriato Nutella (R$ 22), além de milkshake de Ninho com Nutella (R$ 33).

Quando e onde: av. Santos Dumont, 3131 - (diariamente, das 10h às 22 horas); rua Osvaldo Cruz, 2828 (diariamente, das 7h30min às 23 horas); rua República da Armênia, 1400 (diariamente, das 7h40min às 0h20min)

Mais informações: @cafeviriato





Café Benévolo

Waffle de creme de avelã (R$ 23) ou croissant com geleia de morangos, suspiros e creme de avelã (R$ 27) da marca mais famosa do mundo. Essas são apenas algumas das possibilidades apresentadas pela cafeteria e gelateria Benévolo, com unidades e, Fortaleza, Aquiraz e Eusébio. O estabelecimento também permite aos clientes experimentarem crepe, tapioca, cuscuz, omelete e crepioca com recheio de creme de avelã (R$ 23). Um dos pratos de destaque da casa é o crepe com creme de avelã com gelato italiano (R$ 38). Também faz sucesso o cappuccino com borda de creme de avelã (R$ 22).

Onde: unidades nos bairros Jóquei Clube, Presidente Kennedy, Centro, Parangaba, Meireles, Papicu e Benfica; também no Eusébio e em Aquiraz

Mais informações: @benevolocafegelato e benevolo.com.br



Choko Brownie

Além de se encaixar em pratos diversos, o creme de avelã - ou, nesse caso, a Nutella - tem sabor que "agrada demais ao paladar do brasileiro", como analisa Maria Carvalho, proprietária e fundadora da confeitaria Choko Brownie. Localizada no Cambeba, a loja reúne opções como tortinha de massa de cookie americano recheado com Nutella (R$ 13), brownie de Nutella crocante (R$ 12), brigadeiro de Nutella e bolo Deus Cake de Nutella Crocante (R$ 17,50).

"Como a Nutella já tem uma nuance mais doce, tentamos sempre combiná-la com um produto mais voltado ao meio amargo, para trazer esse equilíbrio", revela a empresária.

Um dos pratos mais pedidos é a Torta Brownie Praliné de Nutella (R$ 19,50). O produto tem camadas de massa de brownie com recheio de Nutella, brigadeiro de Nutella e praliné de castanha artesanal coberto em chocolate meio amargo, cobertura de brigadeiro e finalizada com pedaços de praliné.

Quando: terça a sexta-feira, das 10h30min às 19 horas; sábado, das 10h30min às 18 horas

Onde: R. Crisanto Moreira da Rocha, 1600 - Cambeba

Mais informações: (85) 99984.5563 e @chokobrownie





Doce Gula

Na confeitaria Doce Gula, Cidade dos Funcionários, é utilizado Nutella em variadas opções do cardápio, como croissant de Nutella (R$ 22,90), tortinha de Nutella (R$ 15) e sobremesa de banana com Nutella (R$ 10,90). A informação é compartilhada pela chef Silvia Helena Vasconcelos, proprietária da Doce Gula.

Como pontua, o item é utilizado desde o "cafezinho básico", na borda do café, a tortas mais elaboradas. Trufas, macarons, profiteroles e até sobremesa de Nutella com limão siciliano (R$ 42,90). "Seus usos só têm a crescer", afirma Silvia Helena, que também destaca como a combinação com leite em pó - ou, neste caso, Leite Ninho - é frequente na confeitaria. "Faço combinações de Nutella com Leite Ninho, só Nutella, tem a opção do croissant no nosso cardápio, vale tudo", reforça.