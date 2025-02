Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 14 de fevereiro (14/02)

Foto: Thiago Matine/Divulgação Numalaje de Verão acontece nesta sexta-feira, 14, na Estação das Artes

A Estação das Artes recebe na noite desta sexta-feira, 14, o Numalaje de Verão. Das 17 às 22 horas, os DJs Lolost, DDzin e Negona leverão um set que retratam o início do brega funk no País, acompanhados pelas coreografias de Thaís Vetinha e Rafael Lenno. O evento é gratuito, sujeito a capacidade do local.

Quando: sexta-feira, 14 de fevereiro, das 17 às 22 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito. Entrada por ordem de chegada e sujeita a capacidade do local





Pra Sempre Disney

Que tal revisitar trilhas sonoras marcantes? O "Pra Sempre Disney" acontece nesta sexta-feira, 14, no Vibe 085 Pub, prometendo uma noite de nostalgia com músicas de filmes e séries que marcaram época, e pop dos anos 2000. High School Musical, Hannah Montana, Briney Spears e One Direction estão entre os nomes da setlist.

Quando: sexta-feira, 14 de fevereiro, às 22 horas

Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vendas: Ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla, custando R$ 30 (taxa do site).





Arctic Monkeys

Nesta sexta-feira, 14, o The Bar Pub recebe uma programação repleta de indie rock e rock. A partir das 21 horas, a banda The Fake Tales leva para o palco um tributo ao Arctic Monkeys, além de um bloco com sucessos do indie rock. Às 23h30, o grupo Outsider leva para o público setlist com hits do rock de 1990 e 2000.

Quando: sexta-feira, 14 de fevereiro, a partir das 21 horas | o bar abre às 18 horas

Onde: The Bar Pub (av. Lineu Machado, 1514)

Quanto: R$ 10





Delírios Nervosos

O livro "Delírios Nervosos, o Rio de Janeiro de Orestes Barbosa", do autor Lucas Assis, será lançado nesta sexta-feira, 14, na livraria Substância. A programação acontece a partir das 19 horas, com sessão de autógrafos e uma conversa com o escritor, doutor em História pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Quando: sexta-feira, 14 de fevereiro, às 19 horas

Onde: Livraria Substância, sala 01 do Cinema Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Entrada gratuita





Ocupa MIS

A mostra Ocupa MIS será aberta nesta sexta-feira, 14, no Museu da Imagem e do Som do Ceará, apresentando dez obras criadas por meio do edital de fomento de projetos artísticos Ocupa MIS Multilinguagem 2024. Serão três obras na fachada, duas na instalação sonora e cinco na sala imersiva. Ela ficará disponível até domingo, 16.

Quando: sexta-feira, 14, das 18 às 20 horas

Onde: MIS (av. Barão de Studart, 410)

Gratuito

Infos: @mis_ceara