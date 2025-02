Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 15 de fevereiro

Quem nasce sob esta influência ama a verdade, é cumpridor de seus deveres e obrigações. Tem forte poder de concentração e sabedoria para discernir e julgar. Enfrenta os problemas com maturidade e em seu íntimo, sente que Deus reservou-lhe uma grande missão. Terá vontade de ter filhos, para que estes continuem os ensinamentos da verdade. Grande transformador do mundo, terá sempre muita sorte e uma vida esplêndida - será muito feliz.

O SANTO São Cláudio La Colombiere

Nascido no sul da França em uma família de posses, teve seis irmãos. Na juventude, frequentou a Companhia de Jesus e ingressou na ordem aos 17 anos. Como noviço, admitiu ter "terrível aversão" ao rigoroso tratamento requerido pela ordem, mas, durante o noviciado, fez um voto privado de obedecer às regras o mais perfeitamente possível. Padre Cláudio também foi enviado à Inglaterra durante tensão religiosa que o país sofria. Uma perseguição aos cristãos levou à execução 35 inocentes, entre eles, oito jesuítas. Padre Cláudio não foi assassinado, mas foi acusado, detido e preso em um calabouço durante várias semanas. Retornado à França, aos 41 anos, o sacerdote morreu de uma hemorragia interna. Seu falecimento ocorreu no primeiro domingo da Quaresma, no dia 15 de fevereiro.