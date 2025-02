Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 15 de fevereiro (15/02)

Foto: Reprodução/Instagram @ccbnb_fortaleza Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB) promove cortejo de Pré-Carnaval nas ruas do Centro neste sábado, 15

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove neste sábado, 15, cortejo de Pré-Carnaval. Com participação de grupos musicais, batuqueiros e dançarinos, o cortejo tem início na Praça Waldemar Falcão, a Praça dos Correios. Após a concentração, a festa segue para o Raimundo do Queijo. O evento é direcionado para os pontos turísticos de Fortaleza: Passeio Público, Praça da Estação, Theatro José de Alencar e Praça do Ferreira. O encerramento ocorre na Praça dos Leões.

Quando : sábado, 15, a partir das 10 horas

: sábado, 15, a partir das 10 horas Onde : ruas do Centro

: ruas do Centro Gratuito

Viva La Pachanga

Evento que celebra a cultura e a música da América Latina, Viva La Pachanga realiza neste sábado, 15, baile de Carnaval. Além de decoração temática, performance e aulão de salsa, a festa reúne os ritmos cumbia, chicha, lambada, guitarrada, carimbó, calypso, merengue, bachata, reggaeton, pop latino e dembow.

Quando : sábado, 15, às 16 horas

: sábado, 15, às 16 horas Onde : Boteco da Ângela (rua Carlos Gomes, 83 - José Bonficácio)

: Boteco da Ângela (rua Carlos Gomes, 83 - José Bonficácio) Gratuito; ingresso colaborativo (qualquer valor para ajudar artistas e produção): priscilladproducao@gmail.com (Pix)



Cinema

O Cinema do Dragão exibe o filme "Meu Bolo Favorito". Aos 70 anos, Mahin vive sozinha em Teerã após a morte do marido e a partida da filha. Sua vida muda quando decide sair da solidão e reencontra o amor com Faramarz, um taxista. Juntos, exploram temas como envelhecimento e paixão. O filme também aborda a política no Irã pós-revolução, destacando os desejos da protagonista.

Quando : sábado, 15, às 17h40min

: sábado, 15, às 17h40min Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 — Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 — Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com

Love Me Tinder

Com tema "Amor de Carnaval", ocorre na Budega do Raul neste sábado, 15, nova edição da festa Love Me Tinder. O evento promove união de casais durante bloquinho. Sobem ao palco da "Love Me Tinder: Amor de Carnaval" nomes como a Pipoca da Natasha e os DJs Babita, Utox e Femo, apostando em sets que caminham por músicas pop, funk, brega funk e reggaeton.