Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 16 de fevereiro

Foto: Divulgação/Banda São 2 Banda São 2 se apresenta neste domingo, 16, no Pré-Carnaval do shopping RioMar Fortaleza

O axé music toma conta do Pré-Carnaval realizado no estacionamento do shopping RioMar Fortaleza neste domingo, 16. O grupo Banda São 2 iniciará os trabalhos. Em seguida, Pimenta Malagueta sobe no palco para comandar o restante da festa com músicas como "Bota Pra Ferver".

RioMar Fortaleza - estacionamento externo da lagoa do Papicu (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Criança Cria

A Pinacoteca do Ceará realiza o "Ateliê Criança Cria: Carinha de Bicho". A atividade é voltada para crianças a partir de cinco anos, acompanhadas dos responsáveis, que criarão máscaras inspiradas nos animais fantásticos do artista Chico da Silva e nos papangus das exposições "Mostra Acervo da Pinacoteca do Ceará" e "Delírio tropical".

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito; são 15 vagas para crianças que devem estar acompanhadas dos responsáveis.





Música e natureza

Acontece neste domingo, 16, mais uma edição do projeto "Tá meio musical esse ambiente". A apresentação desta vez fica com o quarteto Marimbanda, que desde 1999 trabalha com música autoral — misturando técnicas refinadas com ritmos nordestinos.

parque Adahil Barreto (rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres) Gratuito





Planeta Hip Hop

A Arena do Dragão recebe neste domingo, 16, o Planeta Hip Hop, a partir das 16 horas. A programação realiza mais uma batalha de dança, com diversas modalidades de danças urbanas na qual uma pessoa ou grupo se enfrentam ao som de uma música tocada pelo DJ Flip Jay - produtor do evento.

Arena do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Memória O POVO

O Memória O POVO traz a jornalista Regina Ribeiro. Com uma carreira construída no O POVO, passando por editorias como Cidade, Cultura e Política, a profissional escolheu o jornalismo por idealismo. No episódio, revela como gostaria de ser lembrada daqui a 100 anos. O Memória O POVO é uma produção audiovisual com diversas figuras relevantes da história cearense.