Parte de biblioteca comunitária no Curió, cineclube CasAvoa completa três anos

Foto: Divulgação/Cineclube Casavoa Sessão do filme"A filha do palhaço" no Cineclube Casavoa

Quando a ideia de uma biblioteca comunitária tomou forma, Talles Azigon tinha apenas duas estantes, um sonho e o apoio de uma mãe atenta que lhe cedeu um espaço dentro de casa.

Nascidos na Maraponga, mas enraizados no bairro do Curió, os irmãos Talles e Lígia desenvolveram afeto pelas redondezas da floresta homônima ao bairro, encontrando nas manifestações culturais um respiro para a vida cotidiana. Após o surgimento da biblioteca Livro Livre em 2018, que possibilitou que diversas páginas fossem folheadas por crianças e adolescentes, surgiu em Lígia Soares o desejo de expandir o trabalho social para o audiovisual.

Afinal, se o livro é livre, não haveria razão para os filmes não serem também. Criado em março de 2022, o cineclube CasAvoa é uma extensão da biblioteca, que se dedica a democratizar o acesso ao cinema para crianças e jovens do bairro Curió.

Além de possibilitar o acesso para aqueles que raramente vão a salas convencionais de cinema, o clube nasceu com o intuito de promover debates e rodas de conversa sobre assuntos que, por vezes, passam despercebidos em meio às conversas em casa ou na sala de aula.

"Nós criamos o cineclube pensando nas crianças que não têm condições de ir ao cinema, como também ao teatro e aos museus. Para além da exibição dos filmes, buscamos sempre fomentar debates sobre as obras", afirma Lígia.

Projeto dialoga com incentivo à leitura

Como órgão anexo à biblioteca, a relação com o incentivo à leitura é dialógica e constante. Responsável pela curadoria do cinema, Lígia conta que nenhuma obra é escolhida apenas pelo entretenimento, e que cada sessão traz consigo um significado.

"Sempre fiz essa escolha dos filmes e, no começo, só passava aqueles que fossem inspirados em livros, pois gerava um interesse nas crianças em conhecer as obras literárias. Lembro quando eles viram 'Harry Potter' e, em seguida, todos quiseram ler o livro. Além de ser bom para eles, é um retorno muito positivo do que estamos fazendo", destaca.

Com o passar das sessões, outras categorias foram entrando no cardápio e, hoje, as animações de caráter reflexivo estão entre as favoritas dos pequenos cinéfilos. Para Augusto Benício, o ponto alto de suas quartas-feiras é poder também compartilhar da exibição com os amigos.

"Gostei muito do filme 'Elementos', pois para mim ele representa as diferenças de cada um, algo que temos que saber lidar. O que mais gosto daqui é isso: ouvir as opiniões diferentes de cada um no final da roda", exclama.

Aos dez anos, Benício se refere à roda de conversa que acontece com Rita de Cássia da Silva, a Tia Ritinha. Tia para muitos, mas mãe de Talles e Lígia, Rita é aquela mesma mãe que acolheu o sonho do filho sete anos atrás. Hoje, ela acolhe o pensar e as indagações de tantas outras crianças, em suas mediações de filmes, que são costumeiramente realizadas após as sessões.

Para Isabelly Moura, que já havia ido ao cinema outras vezes, a experiência se torna outra a partir do momento em que ela adentra o quintal da CasAvoa. "Eu já fui ao cinema, mas gosto muito da experiência de poder assistir com os colegas. Além da pipoca que eles dão, eu gosto muito da roda em que a tia Ritinha conversa com a gente depois do filme", diz Isabelly, aos seus 11 anos.

Recentemente, a Livro Livre realizou uma visita com as crianças ao Cineteatro São Luiz e outra ao Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), como atividades formativas que complementam as ações do cineclube. No dia do passeio, estavam presentes aqueles que, ao longo do mês, haviam demonstrado mais interesse e lido maior quantidade de livros. Uma espécie de competição não declarada, mas que premiava os leitores que conseguissem encontrar nas páginas novos interesses.

Cineclube busca extensão em 2025

Às vésperas do aniversário de três anos de existência do projeto, Lígia reitera sua abrangência por meio de uma conquista: com o ganho do edital Paulo Gustavo para Criação e Manutenção de Cineclubes, viabilizado pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), agora o cineclube estende suas ações também para o público adulto.

Com a primeira sessão realizada na última quarta-feira, 5, o cinema reuniu jovens e adultos para a exibição do filme "A Filha do Palhaço", do diretor cearense Pedro Diógenes. Após a sessão, o público participou de uma roda de conversa com o ator Demick Lopes, responsável por dar vida ao personagem Renato no longa. Com intenção de continuidade, a meta é que esses encontros com profissionais do audiovisual sigam acontecendo. Contudo, Lígia não deixa de ressaltar a importância de que esses artistas cheguem até a equipe que faz o Clube acontecer, demonstrando disponibilidade em participar de algum encontro.

A premissa do edital, à medida que incentiva a circulação de materiais audiovisuais cearenses, também sensibiliza a população adulta do Curió para que seja possível parar e colher os frutos da produção cultural que nos ronda, em meio a realidades diversas da vida na periferia.

Enquanto as sessões infantis, direcionadas ao público de até 13 anos, acontecem quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, a exibição para os adultos, a princípio, será realizada na primeira quarta-feira do mês.

Para além de editais, o projeto, que surgiu da partilha e renda familiar, depende do diálogo com os artistas, de doações e de um fundo monetário arrecadado no site Apoia-se, que visa cobrir a manutenção mensal do equipamento.

"Cinema é algo muito caro para pessoas como eu e para aquelas que vivem no Curió. Até o streaming, que muita gente acha banal, aqui na comunidade as pessoas não têm nem acesso, nem conhecimento. Temos um sentimento de responsabilidade pelo bairro e iremos continuar até quando pudermos manter", ressalta Lígia.

De Rita para Talles e Lígia, e desses dois irmãos para tantos outros jovens, a família que habita o número 330 da rua Leonice Aguiar têm encontrado formas de ressignificar existências e, sobretudo, manter a imagem e a palavra vivas.

Cineclube CasAvoa

Quando: para crianças, sempre às quartas-feiras, a cada 15 dias (consultar programação). Para maiores de 13 anos, sempre na primeira quarta-feira do mês.

Onde: CasAvoa (rua Leonice Aguiar, 330 - Lagoa Redonda)

Gratuito

Mais informações: @casavoamuseu e @livrolivrecurio