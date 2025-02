Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 17 de fevereiro (17/2)

Foto: Divulgação/RioMar Kennedy Em cartaz até o dia 2 de março, exposição leva jogos, cosplay e programação especial de Star Wars para o Shopping Riomar Kennedy

O Shopping RioMar Kennedy recebe em fevereiro a exposição "Colecionadores Star Wars". A mostra oferece experiência gratuita no universo da space opera, trazendo atmosfera repleta de nostalgia e interatividade para os fãs da saga. A exposição reúne colecionadores, cosplayers e apaixonados pela franquia. É possível encontrar acervo de brinquedos, dioramas, acessórios e figurinos dos filmes, bem como estandes de lojas geeks.

Quando: visitação das 14h às 22 horas, até 2 de março

visitação das 14h às 22 horas, até 2 de março Onde: Praça de Alimentação (Piso L3) do RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Praça de Alimentação (Piso L3) do RioMar Kennedy (av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito





Zé Tarcísio

Está disponível na plataforma de streaming O POVO entrevista com o artista cearense Zé Tarcísio. A ação integra o projeto Memória O POVO. A obra do artista representa profunda conexão com as raízes culturais e a riqueza do Nordeste brasileiro, marcada por uma fusão única de técnicas e expressões, que refletem sua sensibilidade e criatividade. Neste episódio ele fala sobre sua infância e que ser artista não foi um pensamento fácil e que por isso tem orgulho de ser um.

Inscrições

Seguem abertas as inscrições para o credenciamento de artistas para a Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025. O objetivo é selecionar artistas e grupos de todo o Brasil que desejam integrar a programação do evento, que vai acontecer de 21 a 24 de agosto na região cearense. Serão selecionadas propostas nas linguagens de Artes Cênicas (Teatro, Circo, Dança), Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e Música.

Quando: inscrições até 13 de março

Drama

Está em exibição em cinemas de Fortaleza o filme "Sing Sing", dirigido por Greg Kwedar e estrelado por Clarence Maclin. Divine G, preso em Sing Sing por um crime que não cometeu, encontra propósito atuando em um grupo de teatro com outros homens encarcerados. Quando um estranho cauteloso se junta ao grupo, os homens decidem encenar sua primeira comédia original.

Bridget Jones

A comédia "Bridget Jones: Louca Pelo Garoto" segue em exibição em cinemas de Fortaleza. Agora mãe solteira, Bridget Jones mergulha novamente no mundo dos encontros. Ela se vê dividida entre um homem mais jovem e o professor de ciências de seu filho. A obra é estrelada por Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor e Leo Woodall.

