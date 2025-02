Confira a programação cultural desta terça-feira, 18 de fevereiro (18/2)

Foto: Marina Cavalcante/Divulgação A Companhia de Dança de Itapajé, um dos grupos de referência na arte da Dança do Ceará, apresenta até quinta-feira, 20, o espetáculo "Códigos - 10 anos de existência"

A Companhia de Dança de Itapajé, um dos grupos de referência na arte da Dança do Ceará, apresenta até quinta-feira, 20, o espetáculo "Códigos - 10 anos de existência". A obra investiga a movimentação urbana e cotidiana, cuja proposta de pesquisa coreográfica não implica apenas em descobrir e explorar a dança concebida a partir da rua, mas também a investigação dos códigos corporais de cada bailarino.

Quando : de terça-feira, 18, até quinta-feira, 20, às 19h30min

: de terça-feira, 18, até quinta-feira, 20, às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas em Sympla e na bilheteria

Roda de Conversa

A Casa do Barão de Camocim recebe nesta terça-feira, 18, às 15 horas, a roda de conversa "Trabalho de arte: poética e ofício", com o curador da exposição "Brasileirismo", Diego de Santos. A ação, promovida pelo Sobrado Dr. José Lourenço, integra o Café do Zé, projeto que visa promover vivências artísticas a partir de diálogos sobre produções do campo cultural e artístico.

Quando : terça-feira, 18, às 15 horas

: terça-feira, 18, às 15 horas Onde : Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro)

: Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito





Maria Callas

Os cinemas dos shoppings Via Sul e Grand Shopping Messejana exibem nesta terça-feira, 18, o drama biográfico "Maria Callas", estrelado por Angelina Jolie. A obra acompanha a história da vida da maior cantora de ópera do mundo, Maria Callas, durante seus últimos dias na Paris dos anos 1970.

Quando : terça-feira, 18, às 20 horas

: terça-feira, 18, às 20 horas Onde : Cinemas dos shoppings Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) e Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 384 - Messejana)

: Cinemas dos shoppings Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) e Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 384 - Messejana) Quanto: R$ 14,62; vendas em Ingresso.com e na bilheteria



Caminhos do Café

Está aberta a exposição "Caminhos do Café No Ceará - Memória, Inovação, Mundo do Trabalho". A mostra faz uma viagem pela origem, expansão e inovação da segunda bebida mais consumida no mundo, o café. A narrativa parte da Etiópia, passa pela Europa, chega até as Américas e ao Ceará.

Quando : terça-feira a sábado, das 9h às 17 horas, com entrada até às 16h30min; domingos, das 9h às 13 horas, com entrada até às 12h30min

: terça-feira a sábado, das 9h às 17 horas, com entrada até às 16h30min; domingos, das 9h às 13 horas, com entrada até às 12h30min Onde : Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro)

: Museu da Indústria (rua Dr. João Moreira, 143 - Centro) Gratuito





Fé em fotografias

Segue em exibição no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) a exposição "Seja O Que Deus Quiser", com fotografias de Dani Tranchesi e curadoria de Diógenes Moura. A mostra reúne quase 80 imagens que apresentam a força de manifestações culturais e religiosas de várias partes do Brasil, a exemplo do Ceará, da Bahia, do Pará e de Pernambuco.

Quando : de terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas

: de terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas Onde : Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota)

: Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota) Gratuito