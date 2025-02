Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 18 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 O Sol no setor de crise destaca aspectos frágeis da vida que pedem reflexão e planejamento. Nos próximos dias, procure maneiras para lidar melhor com momentos melancólicos e tire lições dos desafios, pois o período favorece descobertas internas importantes.

Touro 21/04 a 20/05 O Sol se alinha com Mercúrio, fortalecendo laços sociais e incentivando ações em grupo baseadas em interesses em comum. Valorize as parcerias, pois conexões podem abrir portas e trazer novas oportunidades e caminhos interessantes.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Sua carreira tende a crescer intelectualmente trazendo mais prosperidade, já que o Sol se movimenta no setor profissional e se une a Mercúrio. O destaque vem pela originalidade das suas ideias, que podem te colocar em posição de liderança e destaque e inspirar quem está ao redor.

Câncer 21/06 a 22/07 O Sol no setor espiritual contribui para que esteja no caminho do autoconhecimento e amplia sua visão de mundo. Seu interesse por estudos cresce e viagens podem se tornar uma opção atraente, assim como qualquer experiência que te traga aprendizado.

Leão 23/07 a 22/08 O Sol se une a Mercúrio, trazendo oportunidades para superar desafios que afetam na estrutura da sua vida, tanto na área emocional quanto financeira. Identifique pontos que precisam de ajustes e invista em escolhas e ações mais sustentáveis para o dia a dia.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro do Sol com Mercúrio ressaltam sua lealdade e seu companheirismo. Essa fase favorece momentos com pessoas queridas, fortalecendo laços e promovendo trocas significativas. Permita que elas parte da sua vida.

Libra 23/09 a 22/10 A presença do Sol na área da saúde sugere um período de mais vitalidade, deixando você mais disposta e motivada a aprimorar suas rotinas. Como consequência, sua produtividade aumenta, principalmente em atividades que fazem parte da sua rotina que elevam seu bem-estar no dia a dia.

Escorpião 23/10 a 21/11 O Sol traz mais animação ao seu convívio social, favorecendo momentos de lazer e boas conversas. Seu magnetismo atrai pessoas e pode aquecer sua vida amorosa. Aproveite para compartilhar bons momentos da sua vida ao lado de pessoas interessantes.

Sagitário 22/11 a 21/12 O encontro do Sol com Mercúrio fortalece os laços nos relacionamentos e reforça os interesses em grupo. Valorize conexões afetivas e aproveite essa fase para promover melhorias no seu lar mais, para que ele fique aconchegante e funcional.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Com o Sol no setor da comunicação, sua habilidade de se expressar se destaca, facilitando a defesa dos seus interesses pessoais. Busque melhorar a qualidade das informações que você recebe e ampliar seus conhecimentos.

Aquário 21/01 a 18/02 Sua capacidade empreendedora ganha força com a energia do Sol na área financeira, permitindo uma visão mais ampla sobre investimentos. Aproveite o momento para aprimorar sua relação com o dinheiro e usar seus recursos disponíveis de forma mais eficiente.