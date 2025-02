Preta Gil celebra alta hospitalar: 'Ainda tenho muito que viver'

Foto: Reprodução/Instagram @pretagil Preta Gil recebeu alta após 55 dias internada: "Ainda tenho muito que viver"

Preta Gil recebeu alta hospitalar na última terça-feira, 11, após passar 55 dias internada devido a uma cirurgia complexa para retirada de tumores. Agora, de volta para casa, em São Paulo, ela segue em recuperação e falou sobre o processo em entrevista ao Fantástico.

“Ainda estou fragilizada, com o corpo muito debilitado, ainda com dreno, sondas, ainda invadida”, disse a cantora, ressaltando os desafios da reabilitação. Durante a internação, Preta ficou três dias em coma induzido e passou por transfusões para tratar uma anemia. “Foi uma batalha”, definiu.

A luta pela alta exigiu determinação. “Me disseram: ‘Se você não andar três vezes por dia, não vai sair’. Então eu andava naquele hospital todo, batalhando para conseguir voltar para casa”, relembrou.

O tratamento teve início em janeiro de 2023, quando Preta foi diagnosticada com um tumor no reto e passou por cirurgia para remover parte do órgão.

No fim do ano passado, novos focos da doença foram encontrados, exigindo uma nova intervenção cirúrgica, que incluiu a retirada de parte do sistema digestivo e do sistema linfático, além da reconstrução de um ureter e da bexiga.

Agora, a cantora precisará usar bolsa de colostomia de forma permanente, mas encara a mudança com gratidão. “Se essa tecnologia não existisse, talvez eu não estivesse aqui”, afirmou.

Aos 50 anos, ela mantém o otimismo: “Ainda tenho muito que viver, muito que amar. Poderia ser um choque, mas de jeito nenhum vou me deixar abater”.