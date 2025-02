Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 19 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 A Lua no setor íntimo traz mais intensidade emocional permitindo o fortalecimento dos vínculos. Porém, diante de desafios, controlar os impulsos será essencial, já que a tensão lunar com Urano chega com um alerta pedindo mais equilíbrio.

Touro 21/04 a 20/05 As parcerias se tornam mais sólidas, incentivando o amadurecimento em questões de interesse comum. Busque acordos para lidar com diferenças, sem levar para o lado pessoal, conforme alerta a tensão lunar com Urano.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O trabalho exige mais dedicação, ajudando você a amadurecer questões que são base para seus projetos, devido à harmonia lunar com Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno. Evite cobranças excessivas e seja mais resiliente para superar desafios.

Câncer 21/06 a 22/07 A presença da Lua na área social favorece ações comunitárias e reforça o senso de pertencimento. Administre conflitos com diplomacia e tenha cautela com os gastos, buscando equilíbrio nas finanças.

Leão 23/07 a 22/08 Sua percepção sobre as necessidades da família aumenta, facilitando melhorias na estrutura emocional e material. Respeite seus limites e cuide de si, já que a tensão entre Lua e Urano sugere momentos desafiadores.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu poder de comunicação está em alta, conciliando sensibilidade e ação para alcançar objetivos, com a harmonia lunar com Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno. Evite posturas autoritárias ao lidar com conflitos.

Libra 23/09 a 22/10 Seu senso de organização favorece a gestão de assuntos relacionados ao cotidiano, unindo disciplina e criatividade. Evite investimentos arriscados, pois a tensão lunar com Urano sugere cautela ao lidar com recursos financeiros.

Escorpião 23/10 a 21/11 Seu emocional flui bem no meio social, facilitando conexões valiosas tanto intelectualmente quanto afetivamente. No trabalho, desafios exigem mais diplomacia para resolver conflitos de território, devido à tensão lunar com Urano.

Sagitário 22/11 a 21/12 Você percebe melhor os desafios neste momento, favorecendo a criação de estratégias e colaboração em grupo, devido à harmonia lunar com Mercúrio, Marte, Saturno e Netuno. Evite se desestabilizar diante de imprevistos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 A Lua na área de amizades destaca relações maduras e que agregam valor à sua vida. Seja cuidadosa ao se expor socialmente e principalmente em relação a sua vida pessoal e pública, conforme sugere a tensão lunar com Urano.

Aquário 21/01 a 18/02 O momento pede mais comprometimento no trabalho, proporcionando crescimento profissional e aperfeiçoamento de habilidades. Seja ética e diplomática ao lidar com desafios interpessoais, como sugere a tensão entre Lua e Urano.