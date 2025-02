Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 19 de fevereiro (19/02)

Foto: Sobretudo Produção/Divulgação Filme "Kasa Branca" tem exibição gratuita no Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão exibirá gratuitamente o filme "Kasa Branca", dirigido por Luciano Vidigal. Inspirado em uma história real, o longa tem uma trama poética sobre amizade, luto e resiliência na periferia do Rio de Janeiro. A história acompanha Dé, um morador da periferia de Chatuba que vive com a avó. Ela é diagnosticada com a Doença de Alzheimer e tem pouco tempo de vida, e ele, ao lado de dois amigos, tenta aproveitar os últimos momentos ao lado da idosa.

Quando : quarta-feira, 19, às 17 horas

: quarta-feira, 19, às 17 horas Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Formação e conhecimento

O "Ação Hip Hop" do Centro Cultural Banco do Nordeste realiza nesta quarta-feira, 19, a ação Formação e Conhecimento. O primeiro convidado para a roda de conversa é o empresário e produtor Gustavo Lobo, que gerência a carreira de Bráulio Bessa. Ao público, ele apresentará seu case, experiências e expertises na área da música.

Quando : quarta-feira, 19, às 18h30min

: quarta-feira, 19, às 18h30min Onde : Miniaudiotório 2º andar do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: Miniaudiotório 2º andar do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito



Yoga

Mais uma edição do "Yoga ao Pôr do Sol" será realizada nesta quarta-feira, 19, no pátio da Pinacoteca do Ceará. A partir das 17h30min, Gleice Barbosa conduz o momento com a prática Hatha Yoga. É necessário colocar uma roupa confortável para aproveitar o momento. São 20 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de chegada. O museu oferece tapete para os participantes, mas, quem desejar, pode levar seu utensílio para a prática.

Quando : quarta-feira, 19, das 17h30min às 18h30min

: quarta-feira, 19, das 17h30min às 18h30min Onde : Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. São disponibilizadas 20 vagas, preenchidas por ordem de chegada

Rei das Praças

O artista de rua Eduardo Show da Vida apresenta a performance "Eduardo: O Rei das Praças", na calçada do Theatro José de Alencar. A apresentação mergulha de forma poética na trajetória do artista, narrando sua história e apresentando outras faces da vida dele. Eduardo celebra seus 40 anos de carreira artística.

Quando : quarta-feira, 19, às 17 horas

: quarta-feira, 19, às 17 horas Onde : calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito



Memória O POVO

Nesta quarta-feira, 19, o Memória O POVO traz Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No episódio, ele conta sobre sua vivência na política. O Memória O POVO é uma produção audiovisual com diversas figuras relevantes da história cearense.

Quando : quarta-feira, 19

: quarta-feira, 19 Onde: plataforma O POVO+