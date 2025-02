Cuca Mondubim recebe espetáculo sobre identidade LGBTQIA+

Foto: Distorm/Divulgação Peça aborda narrativa situada entre as décadas de 1960 e 1970

O Cuca Mondubim recebe nesta sexta-feira, 21, às 19 horas, o espetáculo "As Crônicas de Tallullah - Atos Não Falados". A montagem é uma adaptação teatral do curta-metragem homônimo, com produção executiva de Bruno DLX.

Protagonizada por Lucas Fontenelle, Mizza Alves, Marcelo Hortêncio, Gomes Ávilla e Wesley Rodrigues, a trama aborda aspectos de identidade e pertencimento da comunidade LGBTQIA+ por meio das vivências de um personagem gay. A narrativa é situada em uma pousada no interior do Brasil, com acontecimentos datados entre os anos de 1960 e 1970.

A história apresenta experiências vividas pelos próprios atores, com falas que tratam sobre preconceito, intolerância religiosa e discriminação. Tallullah, a entidade que nomeia a produção, tem que passar por várias reencarnações e revela seus respectivos anseios.

"As Crônicas de Tallullah" também apresenta um número musical. Após o espetáculo, que já passou por equipamentos como o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), o público poderá participar de uma roda de conversa. Também está prevista uma oficina sobre arte drag, cujas datas ainda não foram divulgadas pela Rede Cuca.



"As Crônicas de Tallullah"