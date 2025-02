Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 20 de fevereiro

Quem nasce sob esta influência, tem grande pureza de sentimentos, é simples mas refinado para os valores materiais e sociais. Irresistivelmente perfeito, terá tendência a estudos das ciências esotéricas, organizando associações, promovendo conferências ligadas ao assunto e trabalhando para instituir a legalização nas atividades esotéricas ou alternativas. Realista, estará sempre com os pés no chão.

O SANTO Francisco E Jacinta Marto

Eles são os irmãos Marto: Francisco, nascido dia 11 de junho de 1908, e Jacinta, em 5 de março de 1910. São naturais de Aljustrel, Fátima (Portugal). Eram de família simples e foram batizados com menos de 2 semanas após o nascimento. Em 1916, viram três vezes um anjo. Em 1917, viram seis vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Na aparição de 13 de maio, após o convite de Nossa Senhora que pergunta: "Quereis oferecer-vos a Deus?". Com sua prima Lúcia, responderam: "Sim, queremos". Tomados por amor a Deus, viveram sofrimentos oferecidos até a morte pela salvação das almas. Em 1918, eles adoecem da gripe espanhola. Em 20 de fevereiro de 1920, ela morre. Seu irmão morreu no dia 4 de abril.