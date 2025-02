Foto: Reprodução/Instagram @exposicaoarmorial50 Espaço Cultural da Unifor apresentação exposição em homenagem ao Movimento Armorial

É aberta ao público nesta sexta-feira, 21, a mostra "Armorial 50", no Espaço Cultural Unifor. A exposição celebra cinco décadas do Movimento Armorial, criado por Ariano Suassuna (1927-2014), que uniu as matrizes populares e eruditas da cultura brasileira. A exposição reúne aproximadamente 140 obras.

Quando: a partir desta sexta-feira, 21; visitação de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas

a partir desta sexta-feira, 21; visitação de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 19 horas, e aos sábados e domingos, das 12h às 18 horas Onde: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito