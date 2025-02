Transacionais celebram Carnaval de Fortaleza com o bloco Chão da Praça

Foto: Wanderley Júnior/Divulgação Os Transacionais se apresentam na nona edição do bloco Chão da Praça

Em 2025, o tradicional Chão da Praça volta ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura para sua nona edição. A primeira noite do evento acontece nesta quinta-feira, 20, iniciando com um cortejo do bloco Farra na Jangada, que sairá do Pavilhão Atlântico, no Poço da Draga, em direção a Praça Verde do Dragão — onde acontece a festa.

Na praça, o evento terá Camaleões da Vila e, em seguida, o grupo Os Transacionais assume o comando da programação. A entrada no local reservado para o evento ocorre mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível.

Jolson Ximenes, integrante de Os Transacionais, está animado com mais uma edição do evento que, desde 2013, tem a banda em seu line-up. "Quando chega o Chão da Praça, rola aquele frio na barriga e sempre vai parecer uma estreia, porque foi através do Chão da Praça que a gente realmente se entrelaçou e se colocou de fato dentro da programação do Pré-Carnaval da Cidade", elabora.

Desde a estreia, o grupo se tornou figurinha carimbada da folia da capital cearense, se conectando com o público e levando-o a pular e dançar com o repertório que mantém, como afirma Jolson, a "história do Carnaval retrô brasileiro", seja com o frevo de Pernambuco ou com hits que acompanham o axé nos últimos 40 anos.

"Haja Amor", "Toda Menina Baiana" e "Frevo Mulher" são apenas alguns dos sucessos que compõem a setlist da banda. "Poderia elencar aqui uma série de músicas que as pessoas já saem de casa querendo ou sabendo que irão ouvir, porque são as que mais mexem com a plateia", sustenta.

Fãs acompanham programação carnavalesca d'Os Transacionais

"Eu falei Faraó!" — esta frase marca o início da apresentação da canção "Faraó Divindade do Egito", bastante aguardada pelo professor de dança Felipe Porfírio. Caso você, leitor, acompanhe Os Transacionais em shows pelo Pré-Carnaval ou Carnaval de Fortaleza, já deve ter notado em algum momento que essa parte da apresentação recebe o acréscimo de uma coreografia.

É na performance desse hit que o professor sobe ao palco, seguindo os versos com os passos coreografados. Para o público na plateia, é também um momento para acompanhar e entrar na dança. No Ciclo Carnavalesco de 2024, por exemplo, Felipe esteve no palco para performar.

Ao Vida&Arte, o professor conta que conheceu a banda antes do Chão da Praça e para as músicas que cabiam coreografias, ele costumava acompanhar. Com a criação do bloco, começou a receber convites para subir no palco. "E às vezes escalava (o palco) nas primeiras (apresentações). Até que se tornou algo corriqueiro", afirma.

"Especificamente, danço o 'Faraó (Divindade do Egito)'. Sou o faraó d'Os Transacionais", declara. "Comecei a me fantasiar de faraó para alguns (blocos). Atualmente, só danço essa música", completa.

Felipe faz parte do fã clube "Os Transados", dedicado ao grupo. Com uma página no Instagram, o coletivo compartilha a agenda de trabalhos da banda, além de outras notícias, e tem o hábito de acompanhar as apresentações.

Os dias nos quais acontecerão o Chão da Praça já estão separados na lista de afazeres do professor. "Esse acho que vai ter um gostinho diferente, pois vai voltar para a Praça Verde. Já estou ansioso, contando os dias", arremata Felipe Porfírio.

Para a banda, a expectativa também é grande, principalmente com a volta à praça após o hiato de três anos. "Ele volta esse ano fortalecido, reinventado, tendo um cortejo que vai levar os foliões para a Praça Verde, com essa fusão com o pessoal dos blocos Camaleões do Vila e Unidos da Cachorra. Certamente esse tem tudo para ser um excelente Pré-Carnaval do Chão da Praça", conclui Jolson.

Programação completa

Quinta-feira, 20 de fevereiro

18h30min - Farra na Jangada (cortejo saindo do Pavilhão Atlântico em direção a Praça Verde)

19 horas - Camaleões do Vila e Os Transacionais

Quinta-feira, 27 de fevereiro

18h30min - Tambores Carnavalescos (cortejo saindo do Hub Cultural Porto Dragão em direção a Praça Verde)

19 horas - Unidos da Cachorra e Os Transacionais

Chão da Praça

Onde : Praça Verde do Dragão do Mar (Rua José Avelino, s/n)

: Praça Verde do Dragão do Mar (Rua José Avelino, s/n) Entrada: 1kg de alimento não-perecível