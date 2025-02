É tempo de goiaba: receitas doces e salgadas usam a fruta como destaque

Foto: FERNANDA BARROS Giz: Sorvete caseiro de queijo boursin de cabra com calda quente de goiaba e crocante de amendoim

Pode ser rosada, branca, vermelha ou amarela. Pode ser consumida inteira, na forma de suco ou em sobremesas. Tem sabor doce, é rica em fibras e ajuda a melhorar a saúde gastrointestinal. Assim como são múltiplas suas características, também podem ser múltiplos seus usos. Por que não falar sobre a goiaba?

É, afinal, a temporada da fruta, e o cenário se estende até março. "É uma temporada ora quente, ora molhada e fria para os padrões do agreste cearense, mas, em geral, a florada acontece no início do verão, o que caracteriza que essa é uma verdadeira fruta tropical", explica a chef Marina Araújo, diretora do Mercado AlimentaCE.

Presente na gastronomia brasileira desde o Brasil colônia, a fruta se adaptou bem ao clima brasileiro, "proporcionando colheita abundante em cada temporada". Com o tempo, foi transformada em doces e compotas, sendo a goiabada cascão (mistura de polpa com casca no doce mexido com adição de açúcar) "um dos doces mais consumidos e icônicos".

Entretanto, como afirma Marina Araújo, a tendência dos últimos anos tem sido transformá-la em preparos "nada prováveis", como pimentas, molhos e glaces.

Em Fortaleza, restaurantes aproveitam a goiaba para incrementar seus pratos, vamos conhecer algumas das opções?

L'Ô Restaurante

Há quase duas décadas em atividade na Praia de Iracema, o L'Ô Restaurante apresenta aos visitantes duas opções de pratos com goiab: porção de camarões crocantes com chutney picante de goiaba (R$ 50) e, como sobremesa, caramelo de goiaba em mil folhas com sorvete de queijo de coalho (R$ 35).

No primeiro, a calda de goiaba é feita a partir da redução da fruta com um pouco de ketchup para intensificar a coloração vermelha. A goiaba também é reduzida para a sobremesa, sendo acompanhada de massa folhada, sorvete de queijo de coalho com crocante de castanha de caju.

Quando: segunda a sexta, das 12h às 15 horas e das 19h às 23h30min, e sábados, das 19h às 23h30min

segunda a sexta, das 12h às 15 horas e das 19h às 23h30min, e sábados, das 19h às 23h30min Onde: Av. Pessoa Anta, 17 - Centro

Av. Pessoa Anta, 17 - Centro Instagram: @lorestaurante

Giz

No Giz - Cozinha Boêmia, os clientes encontram uma das combinações mais conhecidas na culinária brasileira: goiabada com queijo. Nesse caso, é servido o Sorvete Caseiro de Queijo Boursin de Cabra com Calda Quente de Goiaba e Crocante de Castanha (R$ 28). A chef Louise Benevides, que assina o menu, aponta a "harmonia de texturas", com a goiabada sendo macia e o queijo podendo ser mais firme ou cremoso. Ela defende a versatilidade da goiaba e enfatiza como a fruta é "genuinamente brasileira". "Sua doçura natural contrasta bem com queijos, carnes curadas e até pratos defumados", complementa. O restaurante também oferece molho de goiabada defumado, que acompanha o prato Bastão Crocante de Macaxeira com Trio de Queijos (R$ 26).

Quando: segunda a quinta-feira, das 17h à meia-noite; sexta e sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 12h às 23 horas

segunda a quinta-feira, das 17h à meia-noite; sexta e sábado, das 12h à meia-noite; domingo, das 12h às 23 horas Onde: R. Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles

R. Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles Instagram: @gizcozinhaboemia

Raiz

Com a proposta de exaltar a culinária brasileira, o restaurante Raiz, no Edson Queiroz, serve como acompanhamento molho barbecue de goiaba. A composição é de um molho típico americano à base de tomate, vinagre e molho inglês. A goiaba é adicionada com açúcar mascavo, sendo reduzida até o ponto de goiabada. "Finalizamos com algumas especiarias, em destaque a pimenta-do-reino moída na hora, trazendo picância e aroma", afirma Marina Araújo, chef executiva do restaurante. Atualmente, o molho é servido com os pratos Croquete de Milho Com Gorgonzola (R$ 34) e Croquete de Lombo com Bacon (R$ 37).

Segundo a profissional, o principal ganho do uso da goiaba em pratos é oportunizar o fruto em sua melhor época. "Apesar da goiaba poder ser cultivada e manipulada para dar frutas fora de época, a fruta 'de vez' sempre atingirá seu ponto máximo de sabor, textura e doçura. O dulçor da fruta reage bem com sabores ácidos ou pratos mais gordurosos", explica.

Quando: domingo a quinta-feira, das 11h às 23 horas; sextas e sábados, das 11 horas à meia-noite

domingo a quinta-feira, das 11h às 23 horas; sextas e sábados, das 11 horas à meia-noite Onde: Av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz

Av. Washington Soares, 3300 - Edson Queiroz Instagram: @raizcozinhabrasileira

Cantinho do Frango

Com mais de 30 anos de história em Fortaleza e duas unidades na Capital, o restaurante Cantinho do Frango oferece aos clientes mais de 250 opções no cardápio. O interesse é proporcionar "mergulho" na riqueza da culinária regional. Um dos pratos de grande destaque na casa é a sobremesa "Maria Bonita e Lampião" (R$ 29,90), que consiste em uma junção de goiabada cascão com sorvete de queijo. Há também a opção da "Mini Baria Bonita" (R$ 22), um sorvete de queijo com goiabada derretida.

Quando: Unidade Aldeota - segunda e terça, das 10h às 17 horas; quarta a sábado, das 10h às 23 horas; domingo, das 10h às 22 horas; Unidade Sul - segunda a quinta-feira, das 10h às 15 horas; sexta e domingo, das 10h ás 16 horas; sábado, das 10h às 18 horas

Unidade Aldeota - segunda e terça, das 10h às 17 horas; quarta a sábado, das 10h às 23 horas; domingo, das 10h às 22 horas; Unidade Sul - segunda a quinta-feira, das 10h às 15 horas; sexta e domingo, das 10h ás 16 horas; sábado, das 10h às 18 horas Onde: Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota; Rua Engenheiro Antônio Ferreira Antero, 408 - Parque Manibura (Unidade Sul)

Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota; Rua Engenheiro Antônio Ferreira Antero, 408 - Parque Manibura (Unidade Sul) Instagram: @cantinhodofrangooficial