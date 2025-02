Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 21 de fevereiro

O SANTO São Pedro Damião

Nasceu em Ravena, Itália, onde cedo ficou órfão de pai e mãe. Com 21 anos, ingressou na Ordem dos Camaldulenses, no mosteiro de Fonte Avellana, Úmbria, onde religiosos austeros viviam como eremitas. Ao ter clareza das regras da Ordem e de como seus confrades viviam, Damião percebeu que era preciso uma renovação e partiu para fundar outros mosteiros. Dessa forma, contribuiu com o crescimento da Ordem dos Camaldulenses. Foi convidado pelo papa Estêvão IX, em 1057, a se tornar cardeal. Escreveu livros e cartas para os papas e cardeais, exortando-os a permanecerem fiéis à sã doutrina e buscarem a santidade com afinco. Pedro Damião foi canonizado pelo papa Leão XII em 1828. A Ordem Religiosa, há mais de 1 milênio, está presente na Itália, Índia, Tanzânia e também no Brasil.