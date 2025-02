Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 21 de fevereiro (21/02)

Foto: Melissa Baltazar/Divulgação Seminário "Eflorescências feministas" acontece neste fim de semana na Pinacoteca do Ceará. Tela Ecdise, da Série "Troca de pele", 2020.

A Pinacoteca do Ceará realiza nesta sexta-feira, 21, e sábado, 22, o seminário "Eflorescências feministas: pensamentos e práticas", programação que discute sobre o pensamento e teorias feministas nas práticas artísticas. Na sexta, às 17h30, será realizada a mesa "Transições permanentes: dissidências dos sistemas binários de sexo-gênero", com a crítica Thais Rivitti, o artista Fefa Lins e a artista Lyz Vedra.

Quando: sexta-feira, 21, às 17h30min

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. São oferecidas 100 vagas, preenchidas por ordem de chegada

Dark Horse

A noite desta sexta-feira, 21, será marcada por uma homenagem ao ex-beatle George Harrison, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Intitulada "Dark Horse", a apresentação trará músicas que marcaram a carreira do britânico durante seu tempo no quarteto de Liverpool e em sua carreira solo.

Quando: sexta-feira, 21, às 19 horas

Palco Praça de Convivência do CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Momento leitura

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) realiza na tarde desta sexta-feira, 21, mais uma edição da "Hora da História", com Rosa Cristina. Desta vez, o livro a ser lido será "Todo bicho que tem asa voa?", de Mano Kleber. O momento terá início às 16 horas, é gratuito e tem como foco o público infantil.

Quando: sexta-feira, 21, às 16 horas

Biblioteca Estadual do Ceará (av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Pré do Floresta

A sexta-feira, 21, será repleta de festas carnavalescas pela cidade. Uma delas é o Pré do Floresta, que dará início a sua programação de atrações às 18 horas com o DJ Albano. Em seguida, o evento terá Samba do Kildão, com clássicos do samba, e Deborah Lima, com axé e forró. A última apresentação será às 23h30 com Os Transacionais, levando hits da música

retrô brasileira.

Quando: sexta-feira, 21, às 18 horas

Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Loja 1 - Aldeota) Quanto: R$ 35

De cá pra lá

A praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará será palco para o show de lançamento do álbum "De cá pra lá", do grupo Murmurando em parceria com o maestro e sanfoneiro Adelson Viana. A obra passeia por ritmos como choro, samba, xote e baião.