Clubes de leitura: roteiro para grupos leitores em Fortaleza

Buscando fomentar a leitura como prática social, os clubes de livro têm crescido mundialmente, ancorados pelo compartilhamento de experiências literárias vistas nas redes sociais de booktubers, escritores, pesquisadores e influenciadores culturais.

Segundo a plataforma de ingressos Eventbrite, as listas de eventos de clubes de livro cresceram 24% nos Estados Unidos em 2023, em relação ao ano anterior. Esse crescimento também se manifesta no Brasil, com aumento no número de eventos correlatos, sejam virtuais ou presenciais.

Espalhados por Fortaleza existem coletivos que se reúnem periodicamente para debater obras - rememorando clássicos e promovendo encontros. Os clubes expandem o compartilhamento de reflexões e criam laços afetivos entre os leitores.

"Existe um processo de socialização na leitura. São momentos de encontro. Compartilhar o que as obras suscitam para cada um, a partir de seus repertórios e vivências, faz com que os clubes de leitura desempenhem um papel humanizador, aproximando as pessoas", explica Maura Isidório, bibliotecária e orientadora da Célula do Livro, Leitura e Literatura (Celiv), vinculada à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). Ela também colabora com as mediações do Clube de Leitura Conversa.

Com calendário bimestral definido, as obras a serem trabalhadas são previamente escolhidas de forma coletiva. Neste sábado, 22, a partir das 9 horas, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) receberá a professora Sarah Diva, a bibliotecária Maura Isidório e a professora Marcilene Gaspar para debater e rememorar o livro "Grande Sertão: Veredas", obra emblemática do escritor mineiro João Guimarães Rosa. A atividade é promovida pelo Clube de Leitura Conversa e foi denominada como colóquio "Um passeio por Grande Sertão: Veredas". As vagas para participar do encontro foram rapidamente preenchidas.

Na ocasião, serão exploradas a vida e a obra do autor, além do debate sobre neologismos, fluxo de consciência e os questionamentos existenciais, características da obra rosiana. Para Maura Isidório, a iniciativa de rememorar o autor é sinônimo de falar sobre a vida e suas dualidades.

"O livro fala sobre processos decisórios e questionamentos humanos que são atemporais. Sobretudo para a juventude, mas, independente da idade, essas são questões que fazem com que o livro seja extremamente atual. Se você ler Guimarães Rosa daqui a 100 anos, você continuará lidando com perguntas inerentes ao ser humano, que não estarão respondidas", explica.

Como próxima leitura, o sucesso editorial "Ainda estou aqui", de Marcelo Rubens Paiva, que já tem encontro marcado para o dia 19 de abril. As inscrições podem ser feitas por meio do Instagram @clubedeleituraconversa. Maura menciona ainda o papel fundamental que os clubes de leitura possuem na formação e manutenção dos leitores.

Para além do Clube de Leitura Conversa, a Bece hospeda, como projeto próprio, o clube "Meu tempo é agora". Direcionado ao público com mais de 50 anos, os encontros convidam os leitores a comentar sobre suas partes favoritas da obra que estão lendo naquele mês.

Com a mesma premissa, o grupo de leitura da Confeitaria Sublime une a degustação das iguarias oferecidas pelo estabelecimento com conversas e debates literários. Com entrada gratuita, não é necessária inscrição prévia, e o grupo possui capacidade para 20 participantes, mediante a ordem de chegada.

Quem também promove encontros é o grupo Blá Blá Blá de Livros, que se reúne no último sábado de cada mês, sempre às 15 horas, na Livraria Leitura do Shopping Del Paseo. Gratuita, a edição de fevereiro acontece na terça-feira, 25, às 15 horas, e analisa o livro "As heroínas", da escritora norte-americana Kristin Hannah.

A tendência também se manifesta no digital, com a existência de clubes online que mantêm a mesma finalidade, mas com encontros virtuais. É o caso de "Bookster pelo mundo", clube do livro online oferecido pelo booktuber Pedro Pacífico, em parceria com a TAG Livros.

Nessa experiência, você recebe uma box com 12 livros clássicos e contemporâneos do mundo, passando pelos destinos: Argentina, Brasil, Camarões, Colômbia, Dinamarca, Etiópia, Hungria, Iraque, Itália, Japão, Turquia e Uruguai. A cada mês, encontros online são realizados, com a mediação de convidados especiais, como Pedro Bial, Carla Madeira, Jeferson Tenório e Mia Couto.

Em Fortaleza, não faltam opções para quem deseja compartilhar leituras e saberes em um clube do livro. O Vida&Arte preparou um roteiro com os coletivos mais atuantes.

Itinerante, tendo passado por diversos equipamentos culturais da Cidade, o Clube de Leitura Conversa surgiu em 2021, em uma iniciativa conjunta dos escritores Rosa Morena e Emanoel Figueiredo.





Para ler mais

Clube de Leitura Conversa

Quando : uma vez por mês, em sábado a ser definido

: uma vez por mês, em sábado a ser definido Onde : itinerante

: itinerante Gratuito , com inscrições prévias

, com inscrições prévias Mais informações: @clubedeleituraconversa

Clube Meu Tempo É Agora

Quando : uma vez por mês, em sábado a ser definido

: uma vez por mês, em sábado a ser definido Onde : Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Mais informações: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Clube de Leitura da Sublime

Quando : uma vez por mês, em sábado a ser definido

: uma vez por mês, em sábado a ser definido Onde : Confeitaria Sublime (Rua Eduardo Bezerra, 1276 A - São João do Tauape)

: Confeitaria Sublime (Rua Eduardo Bezerra, 1276 A - São João do Tauape) Gratuito

Mais informações: @confeitariasublime

Blá Blá Blá de Livros

Quando : uma vez por mês, com data a depender da programação

: uma vez por mês, com data a depender da programação Onde : Livraria Leitura do Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

: Livraria Leitura do Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 - Aldeota) Gratuito

Mais informações: @blablabladelivros

Bookster pelo mundo