Confira a programação cultural deste sábado, 22 de fevereiro (22/2)

Foto: Guilherme Silva/Divulgação A cantora Idilva Germano apresentará show inédito neste sábado, 14, no projeto Jazz em Cena

A cantora cearense Idilva Germano apresenta no palco da Praça de Convivência do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) o espetáculo "A Noite do Meu Bem". O show integra o projeto Jazz em Cena e é dedicado ao jazz e o samba-canção, em diálogo com o período pré-carnavalesco a partir do livro "A noite do meu bem: A história e as histórias do samba-canção", de Ruy Castro. A apresentação é gratuita.

Quando : sábado, 22, às 19 horas

: sábado, 22, às 19 horas Onde : CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Fausto Nilo

A Confeitaria Sublime recebe neste sábado, 22, tributo a um dos grandes nomes da música cearense e brasileira: o compositor, cantor e arquiteto Fausto Nilo. A homenagem é comandada pela cantora Marina Cavalcante e por David Simplício. São interpretadas músicas que vão das composições românticas de Nilo aos embalos de Carnaval.

Quando : sábado, 22, às 16 horas

: sábado, 22, às 16 horas Onde : Confeitaria Sublime (R. Eduardo Bezerra, 1276 A - São João do Tauape)

: Confeitaria Sublime (R. Eduardo Bezerra, 1276 A - São João do Tauape) Quanto: R$ 20 (couvert)





Baile GreenGo

O Centro de Eventos do Ceará recebe neste sábado, 22, o Baile GreenGo, festa de Pré-Carnaval eletrônico. Integram o line-up da festa os artistas Savio Machado, Thownotty, Fil, B2B Lobbão, Boss e Gleeid B2B Ruddek. A atração principal é o DJ e produtor musical Bhaskar, irmão do DJ Alok.

Quando : sábado, 22, a partir das 21 horas

: sábado, 22, a partir das 21 horas Onde : Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 140; vendas no site Ingresse.com



Chapeuzinho Vermelho

O Grupo Comédia Cearense apresenta o espetáculo "Chapeuzinho Vermelho", releitura do clássico infantil. A adaptação tem estética textual moderna, com direção de Hiroldo Serra. São apresentados números de dança e atuações interativas com o público. A história original fala uma menina que usava capa vermelha e um dia teve que atravessar a floresta para levar uma cesta de doces para sua avó.

Quando : sábado, 22, às 17 horas

: sábado, 22, às 17 horas Onde : Teatro Nadir Papi Saboya do Colégio Farias Brito (Rua 8 de setembro, 1331 - Varjota)

: Teatro Nadir Papi Saboya do Colégio Farias Brito (Rua 8 de setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no site Sympla