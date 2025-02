Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 22 de fevereiro

O SANTO Cátedra De São Pedro

A tradição da Igreja atribui forte significado espiritual à Cátedra. Ela marca a sede fixa do bispo, localizada na Igreja mãe de uma diocese que é chamada "catedral". A Cátedra é um trono de bronze sustentado por estátuas de quatro doutores da Igreja. A obra do escultor italiano Gian Lorenzo Bernini está na Basílica de Pedro. Pedro começou seu ministério em Jerusalém, depois da ascensão do Senhor e de Pentecostes. A primeira sede da Igreja foi em Jerusalém. Em seguida, a sede de Pedro foi Antioquia, Síria, hoje Turquia. Naquela cidade, Pedro foi o primeiro bispo da Igreja. A sede de Roma, depois das migrações de Pedro, foi reconhecida como a do sucessor de Pedro, e a "cátedra" de seu bispo representou a do apóstolo encarregado por Cristo de apascentar seu rebanho.