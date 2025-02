Mateus Fazeno Rock revive álbum 'Rolê nas Ruínas' em apresentação única

Foto: Tainá Cavalcante / Divulgação O artista cearense Mateus Fazeno Rock apresenta "Rolê nas Ruínas", disco de estreia

Entre 2017 e 2019, o artista cearense Mateus Fazeno Rock estava vivendo um cotidiano difícil. Sem perspectivas, como ele afirmou em entrevista ao O POVO, tentava encontrar algo que possibilitasse uma mudança estrutural. A resposta para os anseios do cantor e compositor veio na forma de nove faixas musicais. O álbum "Rolê nas Ruínas", lançado em meados de 2020, foi a chave para a transformação tão almejada por Mateus.

"Ele é o disco que traz para mim os caminhos e as pessoas que eu precisava encontrar", explica. "O 'Rolê nas Ruínas' veio como um álbum para me ensinar a trilhar". Uma celebração ao conjunto de canções e ao momento vivido na carreira do artista será realizada neste sábado, 22, em apresentação acústica no Hifive Discos e Bar, loja que abriga e mobiliza a cena roqueira de Fortaleza. Os últimos ingressos estão disponíveis no Sympla. O ímpeto para realizar o show veio quando Mateus percebeu que "Rolê nas Ruínas" já completou cinco anos de "existência para o mundo".

O álbum nasceu de estudos e experimentos desenhados por Mateus, na periferia da Capital, nos três anos anteriores a pandemia motivada pelo coronavírus. À época, os recursos eram mais escassos e as gravações foram realizadas aos poucos. Agora, ele diz, o acesso à tecnologia foi ampliado e o próprio Mateus consegue sentar diante de um bom computador e "colocar a mão na massa".

Logo após o "boom" de "Rolê nas Ruínas", o artista ganhou projeção nacional e conseguiu reunir outras mentes criativas e periféricas em um coletivo, a "Família FZNRCK". Depois de lançamentos de videoclipes e apresentações memoráveis - no Ceará e em outros estados -, Mateus olhou para o passado e resgatou a potência de "Rolê nas Ruínas". É hora, então, de traçar um reencontro com as canções.

Ao O POVO, Mateus falou sobre a alegria e os entendimentos surgidos quando começou a ensaiar as músicas pra o show. "As vozes da cabeça", "Legal legal", "Aquela ultraviolência", "Névoa" e "Melô do Djavan" são algumas das faixas mais simbólicas do álbum. A apresentação terá participação direta de Mumutante e DJ Viúva Negra.

"Estamos em um momento de transição. Vamos começar um breve uma pequena turnê de despedida do 'Jesus Ñ Voltará' (segundo disco de Mateus). Acho que, como estamos nos encaminhando para um novo trabalho, isso fez com que eu olhasse muito para o que foi construído até aqui", explica Mateus. O olhar rendeu o desejo de realizar a apresentação - que foi agendada após uma conversa com a "Família FZNRCK". Formado por músicos, produtores, realizadores audiovisuais, designers e outros profissionais da cultura, o grupo se propõe a ser um catalisador criativo dentro de Fortaleza. O coletivo também sobe ao palco nesta noite.

Depois dos discos "Rolê nas Ruínas" e de "Jesus Ñ Voltará", Mateus Fazeno Rock planeja um novo trabalho. O lançamento deve acontecer em 2025: "já tem um nome, mas ainda não posso falar. E é um novo trabalho que me deixa feliz e orgulhoso".

Setlist de "Rolê nas Ruínas"

As Vozes da Cabeça

Bem lentinha - Slowmotion

Legal legal

Aquela ultraviolência

Névoa

Melô do Djavan

Missa Negra

Do Harlem a Cajazerias

Trilha Sonora para o Fim do Mundo





Rolê nas Ruínas

Quando: sábado, 22, às 19 horas

sábado, 22, às 19 horas Onde: HiFive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

HiFive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles) Quanto: R$ 30; ingressos no Sympla