Por que algumas músicas "grudam" na nossa cabeça?

Foto: Phongthorn Hiranlikhit/ Zoonar/ picture alliance Os "vermes de ouvido" são considerados memórias involuntárias

Conhece aquele hit viral no TikTok que diz "oh no, oh no no no no no"? Não consigo tirá-lo da minha cabeça. Fica tocando em loop. É como se a melodia tivesse se infiltrado em meus ouvidos. Essa é exatamente a definição de "vermes de ouvido" ("earworm", em inglês).

Os "vermes de ouvido" são memórias involuntárias desencadeadas por um pensamento, humor ou uma sugestão externa, como seu trajeto diário. Você não os escolhe, eles acontecem. Os cientistas os chamam de imagens musicais involuntárias, ou INMI, para abreviar. Isso pode ocorrer se você ouvir uma música repetidamente ou mesmo se não estiver fazendo nada. Você nem precisa entender as palavras; as pessoas têm "vermes de ouvido" independentemente do idioma e da cultura.

Quando você não está ativamente resolvendo problemas ou tomando decisões, seu cérebro muda para um modo padrão no qual começa a conectar ideias, sonhar acordado, processar memórias, ou "grudar" uma música em sua cabeça.

A emoção é um grande fator pelo qual algumas músicas "grudam". "Ou amamos e cantamos junto, ou odiamos e tentamos fazer com que desapareça. Ambas as reações têm como resultado manter a melodia em mente, tornando-a um 'verme de ouvido'", afirmou Philip Beaman, professor de psicologia experimental da Universidade de Reading, no Reino Unido.

A maioria das pessoas gosta de seus "vermes de ouvido", observou. Você lembra ou pensa em todos os tipos de coisas durante o dia, mas consegue descartar a maioria dos seus pensamentos quando conclui uma situação. Você pensa, "estou com fome", come alguma coisa e o pensamento acabou. Com a música, porém, não é tão fácil.

"Se você pensa em uma música, ela se desenrola ao longo do tempo", explica Beaman. Os "vermes de ouvido" são uma memória involuntária que toca como uma sequência em sua mente. Quando você se lembra de uma música, você a "ouve" em sua mente, ou seja, você recria em sua cabeça a experiência de ouvi-la. A música ativa seu córtex auditivo, a parte do seu

cérebro responsável pelo processamento do som.

Os "vermes" são curtos - apenas algumas palavras de um refrão, ou um gancho, como uma melodia ou um riff de guitarra. Pense na música "Seven Nation Army", do White Stripes. Elas tendem a ser sequências curtas porque nossos cérebros dividem grandes quantidades de informação em trechos para nos ajudar a lembrá-los.

Seu cérebro só pode armazenar alguns segundos de informação por vez. Pense nisso como a memória RAM de um computador - um armazenamento mental temporário para o que você está fazendo ativamente. Como ao fazer pequenas somas em sua cabeça. A maneira como lembramos de coisas longas é de tal forma que o início e o fim de um trecho de informação agem como uma deixa para o próximo. Contudo, se você não sabe o que vem a seguir, seu cérebro repetirá o mesmo trecho várias vezes.

Os "vermes" mais comuns são as músicas simples. "As músicas populares tendem a ser rápidas e têm padrões melódicos incomuns em relação a como sobem e descem", diz Michelle Ulor, psicóloga. Se você é uma das pessoas que não gosta de músicas que grudam, uma maneira de se livrar delas é se distrair com outra coisa que chame sua atenção, como se concentrar no trabalho ou assistir a um programa de TV.