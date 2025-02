Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 23 de fevereiro (23/02)

Foto: Micaela Menezes/Divulgação Bloco Mambembe se apresenta neste domingo, 23, no pré-carnaval do shopping RioMar Fortaleza

Os foliões se preparam para o encerramento do Pré-Carnaval. Neste domingo, 23, o shopping RioMar Fortaleza traz apresentação do Bloco Mambembe, com as drag queens Mulher Barbada e Deydianne Piaf. Em seguida, o evento terá apresentação da Banda Acaiaca.

Quando: domingo, 23, às 16 horas

domingo, 23, às 16 horas Onde: Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Folia alternativa

A terceira edição do Bloco Freak leva música eletrônica e performances artísticas para o público. Com uma proposta de Carnaval alternativo, a festa terá concentração na praça José de Alencar a partir das 13 horas. O projeto convida os foliões a vestirem fantasias para o evento.

Quando: domingo, 23 , a partir das 13 horas

domingo, 23 , a partir das 13 horas Onde: concentração na praça José de Alencar (rua General Sampaio, s/n - Centro)

concentração na praça José de Alencar (rua General Sampaio, s/n - Centro) Gratuito





Salvando os domingos

O Pré-Carnaval "Arena te ajuda a salvar os domingos" encerra neste domingo, 23, com as bandas Os Transacionais e São 2. Os DJs Utox, Dino e Catarina também animam o público de foliões, levando para a programação uma mistura de ritmos dançantes.

Quando: domingo, 23, 16 horas

domingo, 23, 16 horas Onde: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: a partir de R$ 30; ingressos no Sympla





Bailinho do Zé

No domingo, 23, acontece a versão infantil do Baile do Zé, o Bailinho do Zé, no Theatro José de Alencar (TJA). O evento terá apresentações musicais com DJ Femo e Banda K'Os Coletivo. A programação também contará com customização de máscaras de carnaval. Para participar, é necessário estar fantasiado ou usando adereços carnavalescos.

Quando: domingo, 23, das 15 às 18 horas

domingo, 23, das 15 às 18 horas Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito mediante doação de 1kg de alimento





Desenhos animados

A Estação das Artes realiza a oficina de pintura infantil "Desenhos Animados". O momento será conduzido por Fleuri Cardoso e Talita Késsia, que levarão uma atividade que propõe uma experimentação da animação de forma lúdica, como dobraduras simples no papel antes do desenho.

Quando: domingo, 23, das 10 às 13 horas

domingo, 23, das 10 às 13 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito; vagas por ordem de chegada