Foto: Ruben Alves/Divulgação Circo Kroner

O Circo Kroner entra na reta final da temporada em Fortaleza. Nestas últimas semanas, é realizada promoção de 50% de desconto em qualquer setor mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível. A apresentação tem duas horas de duração.

Quando: segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, às 20 horas; sexta-feira, às 17h30min e às 20 horas; sábado, às 16 horas, 18h15min e 20h30min; domingo, às 16 horas e às 18h15min

Onde: ao lado do Siará Hall (Av. Washington Soares - Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Guichê Web e na bilheteria

No Radar

Um dos principais humoristas do Brasil, Fábio Porchat tem apresentação de stand-up em Fortaleza marcada para maio. Intitulado "Histórias do Porchat", o espetáculo ocorre no Cineteatro São Luiz. Na programação, o comediante compartilha histórias pessoais vividas em suas várias viagens por diferentes lugares. Ele revisita momentos curiosos e hilários, como o inesperado encontro com gorilas em um safári na África.

Quando: sábado, 3 de maio, às 20 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia); vendas no site Sympla

Flow

Indicada ao Oscar 2025, a animação "Flow", da Letônia, está em cartaz em cinemas de Fortaleza. Na trama, "Gato" é um animal solitário, mas quando seu lar é destruído por uma grande inundação, ele encontra refúgio em um barco habitado por diversas espécies, tendo que se juntar a elas apesar das diferenças.

Salas e horários: Ingresso.com

Dica cultural

Entrou no catálogo do serviço de streaming Netflix o documentário "Passinho Foda: O Corre Por Trás da Dança". A produção destaca o "passinho", estilo de dança que traz consigo luta de resistência, além de aumentar representatividade de tantas pessoas pelo País.

Onde assistir: Netflix

Filme de terror

O cinema do Shopping Parangaba exibe nesta segunda-feira, 24, o filme de terror "O Homem do Saco". Durante séculos, pais alertaram seus filhos sobre o Homem do Saco, que rapta crianças para nunca mais serem vistas. Patrick McKee (Sam Claflin) escapou por pouco quando menino, o que o deixou com cicatrizes ao longo de sua vida. Agora, o pesadelo da infância voltou, ameaçando a segurança de sua esposa e de seu filho.

Quando: segunda-feira, 24, às 19h50min

Onde: Shopping Parangaba (Av. Germano Frank, 300 - Parangaba)

Quanto: R$ 23 (inteira) e R$ 11,50 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria

Cainã Cavalcante

Foi lançado "Coração de Melodia", álbum do violonista, compositor e produtor cearense Cainã Cavalcante. O repertório reúne canções que fazem parte do universo do músico desde criança, indo de Waldir Azevedo a Djavan, passando por Belchior e Fagner. O álbum tem participação da cantora Rosa Passos.

Onde ouvir: plataformas digitais de música