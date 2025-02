Elaboração de projetos culturais em foco

Foto: Gabriel Andrade/Divulgação Música, literatura e artes cênicas são áreas contempladas no edital

O Ministério da Cultura (Minc) anunciou que vai lançar programa com investimento inicial de R$ 6 milhões para projetos de capacitação para pelo menos 5 mil jovens com oficinas de elaboração de projetos culturais em áreas como música, literatura, artes cênicas, museologia, artes visuais e memória social. A perspectiva é que pelo menos 30 projetos culturais consigam ser fomentados pela iniciativa.

Previsto para ser lançado nesta terça-feira, 25, o Programa Rouanet da Juventude alcançará o público de 15 a 29 anos, prioritariamente em vulnerabilidade social, de comunidades indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e LGBTQIAPN das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Serão incentivados no mínimo 30 projetos culturais com valor de até R$ 200 mil cada. Para submeter uma proposta ao edital, é preciso ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e as propostas devem ser voltadas para a formação de jovens nas seis áreas prioritárias definidas pelo programa.

O edital com as regras para inscrições tem publicação prevista para terça-feira, 25, e as inscrições serão recebidas até 30 de abril, quarta-feira, no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). A divulgação dos resultados será em junho. (Agência Brasil)