O SANTO São Sérgio

Era um monge eremita que viveu no deserto, na Cesareia de Capadócia. Quando soube que os cristãos estavam sendo perseguidos e convocados para, no templo pagão, prestarem culto ao deus júpiter, ele também se juntou aos irmãos de fé. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos condenavam os cristãos, acreditando serem eles os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Encorajado, Sérgio levantou-se para denunciar os falsos deuses e anunciar o Evangelho. Conta-se que a sua presença fazia apagar o fogo dos sacrifícios. Sérgio foi decapitado após levantar-se para denunciar os falsos deuses e anunciar o Deus verdadeiro. Seu corpo foi recolhido pelos cristãos e sepultado na casa de uma senhora.