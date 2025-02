Confira a agenda cultural de terça-feira, 25 de fevereiro (25/2)

Foto: Fernanda Siebra/Divulgação Pesquisadores do Mapeamento Afetivo Poço da Draga participam de Oficina de audiovisual com celular na Ong Velaumar

É exibida nesta terça-feira, 25, a I Mostra de Curtas Mapeamento Afetivo Poça da Draga, resultado da terceira edição de programa que explora a temática. O evento reúne três filmes produzidos por moradores do território, roda de conversa e apresentação musical. A mostra visa apresentar o Poço da Draga a partir do olhar de 20 jovens e adultos que participaram desta edição do programa.

Quando : terça-feira, 25, às 18 horas

: terça-feira, 25, às 18 horas Onde : Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema, Gratuito

: Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema, Gratuito Acessibilidade em Libras



Chico Folia

É realizada na sede do Instituto Chico Mota a festa "Chico Folia". O evento é protagonizado por idosos que participam das atividades do instituto, que trabalha com inclusão cultural para a terceira idade. Na programação, desfiles de fantasias, brincadeiras, sorteio e a escolha do rei e da rainha do Carnaval.

Quando : quarta-feira, 26, das 9h às 11 horas

: quarta-feira, 26, das 9h às 11 horas Onde : Instituto Chico Mota (rua Desembargador João Firmino, 66 - Montese)

: Instituto Chico Mota (rua Desembargador João Firmino, 66 - Montese) Gratuito

Mais informações: @institutochicomota



Frevo Michiles

O Cinema do Dragão exibe nesta terça-feira, 25, o documentário "Frevo Michiles". A obra apresenta a história de Jota Michiles, compositor de frevos antológicos, eternizados por intérpretes que vão de Alceu Valença a Maria Bethânia. Confrontado com as memórias, ele comenta sua trajetória musical desde as primeiras canções até a revolução que causou ao acelerar o então cadenciado frevo pernambucano.

Quando : terça-feira, 25, às 18h10min

: terça-feira, 25, às 18h10min Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





Luzes do Tempo

Em homenagem à Igreja de São Pedro dos Pescadores é idealizado o projeto "Luzes do Tempo". A iniciativa, desenvolvida pelo Laboratório de Experiência Digital (LED) da UFC, é uma experiência imersiva que une arte, tecnologia e história para resgatar a memória da comunidade do Mucuripe. A instalação interativa utiliza tecnologia de Realidade Aumentada (WebAR) para permitir que o público explore diferentes momentos da história do local.

Onde : em frente à Igreja de São Pedro dos Pescadores (av. Beira Mar, 4600 - Mucuripe)

: em frente à Igreja de São Pedro dos Pescadores (av. Beira Mar, 4600 - Mucuripe) Mais informações: @led_ufc



Caixa Cultural

Segue disponível para visitação na Caixa Cultural Fortaleza a mostra "O Amanhã Não Existe", do fotógrafo francês Denis Rouvre. A atividade convida o público a refletir sobre sustentabilidade e a capacidade humana de transformação frente às adversidades. Mais de 50 fotografias foram produzidas no Ceará.