Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 25 de fevereiro

Sua conexão com o meio social passa por mudanças, levando a uma postura mais verdadeira diante das relações. Novas trocas ganham espaço, como sugere Júpiter ao trazer equilíbrio para a comunicação.

O encontro entre Lua e Plutão no setor profissional indica uma fase de renovação das metas em meio a transformações, ajudando a reorganizar seus projetos. O pensamento criativo surge como apoio para estruturar melhor o lado financeiro.

Este é um período de mudanças e amadurecimento, que leva a ajustes importantes nos seus objetivos, já que Lua e Plutão estão no setor espiritual. Pratique seu senso analítico e estratégico.

Sua visão sobre as pessoas está mudando, permitindo que você enxergue melhor o valor das parcerias. O momento pede mais participação e mente aberta para novas ideias.

Virgem 23/08 a 22/09

Sua rotina e vida profissional passam por ajustes, levando à busca por melhorias para seus projetos. Criatividade e coragem se destacam com Júpiter contribuindo no campo do trabalho.