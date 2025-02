Oscar 2025: filmes indicados estão no streaming e no cinema

Foto: Tom Barreto/Divulgação Fernanda Torres pede desculpa pelo uso de blackface em esquete

A aguardada cerimônia de premiação do Oscar 2025 vai ocorrer no próximo domingo, 2 de março. Até lá, muita expectativa entre os brasileiros para saber se "Ainda Estou Aqui" - filme de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres - vai ganhar alguma estatueta.

Para quem ainda não viu as obras cinematográficas e deseja conhecer os concorrentes da produção brasileira na categoria de "Melhor Filme", ainda há tempo para ir ao cinema ou assistir nos streamings. O POVO fez um levantamento com os filmes indicados na categoria e onde assistí-los. "Ainda Estou Aqui" também está na disputa como "Melhor Filme Internacional" e Fernanda Torres está no páreo na corrida para o título de "Melhor Atriz".

O horário estipulado para a transmissão da 97ª edição do prêmio, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, é 21 horas (horário de Brasília), com transmissão na TV aberta (Globo) e fechada (TNT), além do Gshow, e do serviço de streaming (Max).

"A Substância"

O filme dirigido por Coralie Fargeat é estrelado por Demi Moore como Elisabeth Sparkle, uma celebridade em decadência que perde o emprego devido à sua idade. Ela toma uma droga que cria uma versão jovem de si mesma.

Onde assistir: Apple TV e na Amazon Prime Video (mediante assinatura premium)

Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Demi Moore), Melhor Direção (Coralie Fargeat), Melhor Roteiro Original e Melhor Maquiagem e Cabelo

Classificação indicativa: 18 anos



"Ainda Estou Aqui"

O filme narra a história de uma família despedaçada pela ditadura militar. Quando o deputado Rubens Paiva é preso, seu desaparecimento leva Eunice a lutar pelo reconhecimento da morte do marido. Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas e em breve no Globoplay, mas ainda sem data definida

Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional

Classificação indicativa: 14 anos





"Anora"

A comédia dramática de Sean Baker traz Mikey Madison no papel de Anora, uma prostituta que se casa com o filho

de um oligarca.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas e em breve na Prime Video, mas sem data definida

Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Mikey Madison), Melhor Ator Coadjuvante (Yura Borisov), Melhor Direção (Sean Baker), Melhor Roteiro Original e Melhor Edição

Classificação indicativa: 16 anos



"Conclave"

No filme de Edward Berger, o cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) conduz o conclave que elegerá um novo papa.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas e em breve na Prime Video, mas sem data definida

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Ralph Fiennes), Melhor Atriz Coadjuvante (Isabella Rossellini), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Edição

Classificação indicativa: 12 anos



"Duna: Parte 2"

A continuação do filme de Denis Villeneuve explora a ascensão de Paul Atreides (Timothée Chalamet) e a luta contra as forças imperiais que exploram o planeta Arrakis.

Onde assistir: disponível na Apple TV, Max, Google Play Filmes e na Prime Video (mediante assinatura premium)

Indicações: Melhor Filme, Melhor Som, Melhor Design de Produção, Melhor Fotografia e Melhores Efeitos Visuais

Classificação indicativa: 14 anos



"Emilia Pérez"

O musical, dirigido por Jacques Audiard, é estrelado por Karla Sofia Gascón, primeira mulher trans indicada como Melhor Atriz.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas e em junho no Telecine, Globoplay e Prime Video

Indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz (Karla Sofía Gascón), Melhor Atriz Coadjuvante (Zoë Saldaña), Melhor Direção (Jacques Audiard), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Filme Internacional e outras oito categorias

Classificação indicativa: 16 anos





"Nickel Boys"

Baseado no romance "O Reformatório Nickel", o filme dirigido por RaMell Ross acompanha dois jovens negros na fictícia Nickel Academy, inspirada em uma escola de reforma real.

Onde assistir: ainda não está disponível no Brasil, mas deve chegar diretamente ao streaming da Prime Video em 27 de fevereiro, sem ficar em cartaz nos cinemas

Indicações: Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado

Classificação indicativa: 14 anos





"O Brutalista"

Dirigido por Brady Corbet, o filme narra a trajetória de László Tóth (Adrien Brody), um arquiteto judeu-húngaro sobrevivente do Holocausto que migra para os EUA. Felicity Jones e Guy Pearce também estrelam.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas e sem data definida para chegar em algum streaming

Indicações: Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado

Classificação indicativa: 18 anos



"Um Completo Desconhecido"

O filme biográfico de Bob Dylan, estrelado por Timothée Chalamet, retrata a ascensão do músico e a polêmica sobre o uso de instrumentos elétricos. No elenco, estão Edward Norton e Monica Barbaro.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas brasileiros a partir de 27 de fevereiro

Indicações: Melhor Filme, Melhor Ator (Timothée Chalamet), Melhor Atriz Coadjuvante (Monica Barbaro), Melhor Direção e outras categorias.

Classificação indicativa: 12 anos



"Wicked"

A adaptação do musical da Broadway, dirigida por Jon M. Chu, traz Cynthia Erivo como Elphaba e Ariana Grande como Glinda. O filme cobre a primeira metade do espetáculo.