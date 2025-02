Apenas 15% das indicadas a "Melhor Atriz" tinham mais de 50 anos no momento do Oscar

Foto: Tom Barreto/Divulgação/Reprodução/Instagram/DIVULGAÇÃO/PARIS FILMES Demi Moore, Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón estão indicadas ao Oscar 2025

Com o grito de ação, começam as gravações no set. Cinegrafistas, técnicos de luz e som, diretores e produtores preenchem os espaços atrás das câmeras e as apontam para os participantes da cena. Os atores e as atrizes à frente delas vivem várias vidas e os seus rostos são conhecidos por todos: em cartazes, nos próprios filmes e na promoção das obras - tapetes vermelhos, festas e premiações.

Em todos esses locais, a sensação de déjà vu pode atingir o público. A busca pela beleza europeia e o fascínio pela juventude tornou os perfis semelhantes ao longo dos anos, especialmente entre o elenco feminino: mulheres brancas, loiras e - certamente - jovens.

As premiações são um reflexo do que aparece em frente às câmeras que, por sua vez, reflete a configuração social da época na qual o filme foi gravado. A predominância etária, neste sentido, é real pois se manifesta no histórico do Academy Awards, ou Oscar, conforme revelam os números de levantamento detalhado do O POVO , plataforma de streaming do O POVO. Mulheres com mais de 50 anos consistem na minoria das indicações ao longo da história da premiação.

Números ainda indicam uma mudança gradual, explicitada na edição de 2025. A lista oficial do Oscar deste ano saiu em 23 de janeiro e, das cinco indicadas na categoria "Melhor Atriz", três têm mais de 50 anos: Demi Moore, Karla Sofía Gascón e a brasileira Fernanda Torres. Mais que isso, eram as protagonistas e elos dos respectivos filmes dos quais participaram.

A questão agora, no entanto, é o intenso foco a qual a categoria tem ganhado. O destaque não rodeia atuação ou participação destas mulheres nos filmes, por exemplo, mas um resgate de erros antigos e falas polêmicas delas, em uma verdadeira "caça às bruxas".

O ano de 2025 traz a 97ª edição do Academy Awards, premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. A maior premiação do cinema em termos de audiência e repercussão teve início em 1928, com foco nos destaques dos anos de 1927 e 1928.

De lá para cá, foram 481 pessoas indicadas a "Melhor Atriz", uma média de quase cinco por ano - total atual. Somando-se indicadas e vencedoras, a média de idade é de 38,1 anos.

Considerando somente vencedoras o percentual diminui: as 97 tinham em média 36,9 anos no momento da entrega do prêmio.

Também é possível calcular a moda, ou seja, a idade mais frequente entre as concorrentes de Melhor Atriz. Dentre todas, foi 35 anos. Considerando-se somente as premiadas, 26 anos.

Os valores são todos consideravelmente inferiores aos índices dos concorrentes à categoria de Melhor Ator. Foram 477 indicados nas 97 edições. Todos os concorrentes masculinos totalizam uma média de 43,6 anos no momento da premiação - cinco a mais que as mulheres.

Uma filtragem de idade revela que mulheres com 50 anos ou mais tiveram 76 indicações ao longo da história da premiação. Sendo 481 concorrentes, este recorte de idade representa 15,8% do total.

O percentual cai um pouco quando consideradas apenas as vencedoras: apenas 14 mulheres com 50 ou mais venceram o Oscar de "Melhor Atriz". Valor corresponde a 14,4%.

Uma característica intensifica ainda o "apagamento" de mulheres: a raça. A média de idade de atrizes negras indicadas é de 34,8 anos. Foram 15 ao longo de toda a história. As indicadas tinham de 9 anos a 55 anos. Apenas Viola Davis (A Voz Suprema do Blues, 2020) tinha 50 anos ou mais no momento da premiação.

Quanto às vencedoras negras, não é sequer possível levantar uma média, tendo em vista que há apenas uma: Halle Berry (Monster's Ball, 2001) tinha 35 anos quando venceu o principal prêmio de atuação da noite. O feito ocorreu na cerimônia de 2002.

Histórico no Oscar

