Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 26 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 O equilíbrio entre Lua e Júpiter favorece as relações, seja por meio de conversas leves ou atividades em grupo. Mas é bom ficar de olho nos gastos antes de assumir compromissos sociais, pois a tensão com Urano pode levar a escolhas pouco cuidadosas.

Touro 21/04 a 20/05 Sua habilidade de gestão ganha força com a harmonia entre Lua e Júpiter, ajudando você a tomar decisões com mais confiança. Aproveite para assumir o controle das suas tarefas, mas evite conflitos desnecessários no convívio com outras pessoas.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A sintonia entre Lua e Júpiter incentiva o compartilhamento de ideias e ações, ampliando seu envolvimento com temas do seu interesse. Experimente novas abordagens, mas sem deixar de lado o que já faz parte do seu dia a dia.

Câncer 21/06 a 22/07 Seu bem-estar emocional se fortalece, ajudando na renovação interior. Esse é um momento para mais recolhimento, já que a tensão entre Lua e Urano pede cautela na escolha das suas companhias.

Leão 23/07 a 22/08 O clima de parceria se intensifica com a harmonia entre Lua e Júpiter, fortalecendo suas conexões. No entanto, é essencial manter atenção nas tarefas do dia a dia, pois a tensão com Urano pode gerar descuidos nas responsabilidades.

Virgem 23/08 a 22/09 Seu senso prático se destaca com a sintonia entre Lua e Júpiter, trazendo mais eficiência ao que você faz. Porém, mesmo que ajudar seja importante, o desgaste apontado pela tensão com Urano sugere que é bom evitar excesso de tarefas.

Libra 23/09 a 22/10 A vida abre espaço para novas experiências, já que a Lua se alinha a Júpiter no eixo social e espiritual. Sair da rotina pode ser revigorante, mas a tensão lunar com Urano indica a necessidade de equilibrar tanto sua energia quanto seus recursos financeiros. Evite exageros.

Escorpião 23/10 a 21/11 As atividades diárias ganham ritmo com o encontro entre Lua e Júpiter, já que há mais clareza nos objetivos e uma rotina eficiente. No entanto, lidar com as emoções alheias pode ser desafiador, adote uma postura cuidadosa e respeite o espaço das pessoas.

Sagitário 22/11 a 21/12 A sintonia entre Lua e Júpiter movimenta sua rotina com trocas de conhecimento e trabalhos em equipe. Porém, é importante não deixar que conflitos indicados pela tensão com Urano atrapalhem boas oportunidades. Busque o diálogo.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Com Lua e Júpiter alinhados no setor financeiro e cotidiano, fica mais fácil organizar o orçamento e destinar recursos a necessidades específicas. Mas cuidado com gastos ligados ao lazer, pois a tensão com Urano exige mais planejamento.

Aquário 21/01 a 18/02 A Lua em seu signo desperta espontaneidade nas interações. Seu jeito criativo e descontraído chama atenção e aproxima as pessoas. No entanto, não se esqueça de cuidar das relações mais próximas.