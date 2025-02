Programe-se: confira agenda cultural desta quarta-feira, 26 de fevereiro

Foto: Fabiano Junior/Divulgação Espetáculo "Pedra no Sapato" acontece no Theatro José de Alencar

O espetáculo "Pedra no Sapato", da companhia Laguz Circo e Teatro, é apresentado nesta quarta-feira, 26, no Theatro José de Alencar (TJA). O evento ocorre em dois horários: às 16 horas e às 19 horas. Na montagem, os artistas brincam no palco com situações fantásticas, como uma meia gigante. A obra é inspirada em filmes antigos do cinema mudo.

quarta-feira, 26, às 16h e às 19 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; ingressos no Sympla





Benigna (s)

Unindo narrativa e elementos visuais, a performance "Benigna(s)", de Joedson Kelvin, acontece nesta quarta-feira, 26, no Teatro Dragão do Mar. Com esses elementos, o artista traz a memória da beata Benigna, e denuncia a cultura de violência de gênero no Ceará e no Brasil. Uma história que aconteceu no sertão do Estado, mas pode se unir a tantas outras.

quarta-feira, 26, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Império Ideal

A escola de samba Império Ideal, a mais antiga em atividade no Ceará, se apresentará nesta quarta-feira, 26, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), equipamento localizado no Centro de Fortaleza. A agremiação, que acumula mais de 70 anos de história, é um símbolo de resistência cultural, promovendo a valorização das tradições afro-brasileiras e a luta contra intolerância religiosa. A apresentação faz parte do projeto Quarta com Dança.

quarta-feira, 26, às 12 horas Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





Conexões Acessíveis

Acontece nesta quarta-feira, 26, a mesa de conversa "Práticas Acessíveis em Espaços Culturais", na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). A programação faz parte do seminário "Conexões Acessíveis".

quarta-feira, 26, a partir das 14h30min Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito; inscrições no Instagram





Memória O POVO

O episódio do Memória O POVO desta quarta-feira, 26, traz Duda Brígido, publicitário pós-graduado com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, formado também em Administração. No mercado publicitário desde 1988, ele compartilha memórias da trajetória, fala de saudade e de como gostaria de ser lembrado. O Memória O POVO é uma produção audiovisual com diversas figuras relevantes da história cearense.

quarta-feira, 26 Onde: O POVO+