Serviço gratuito para escuta de poemas funciona no Brasil até 15 de março

Foto: Divulgação Dial a Poem funciona no Brasil até 15 de março, com ligações gratuitas

Pela primeira vez na América Latina, o projeto Dial-A-Poem chegou ao Brasil no dia 18 de janeiro e segue em atividade até o dia 15 de março. Com o serviço, qualquer pessoa pode ligar de graça a qualquer momento para ouvir textos de escritores brasileiros.

Quem ligar no para o número 0800 01 76362 poderá ouvir um dos 54 artistas e pesquisadores que colaboram com o projeto recitarem textos brasileiros. Quem estiver fora do País pode ligar para o 55 11 5039 1344.

A curadoria das obras e das locuções foi feita por Marcela Vieira e o lançamento foi assinado pela Coleção Moraes-Barbosa em parceria com a Vivo.

Conforme o site do projeto, há intenção de observar como vozes contemporâneas de diferentes origens reinventam o erotismo, a linguagem e a performance sonora.

Arnaldo Antunes e Maria Bethânia estão entre os nomes notáveis que fazem parte do time que gravou as 181 faixas. As escritoras Ana Martins Marques e Marília Garcia também foram convidadas.

Entre os autores contemplados estão Hilda Hilst, Conceição Evaristo e Carlos Drummond de Andrade. Além do português, as obras também podem ser ouvidas em ticuna, guajajara e baniwa. O projeto também teve edições na França e no México.

O Dial-A-poem foi idealizado por John Giorno, nos Estados Unidos, em 1968, em uma tentativa de expandir a arte do poema para outros meios.

Projeto Dial-A-Poem