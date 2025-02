Abertura oficial do Carnaval de Fortaleza 2025 terá show de Ednardo

Foto: Sara Maia em 08-06-2015 Ednardo

"A Praia do Futuro / O farol velho e o novo / Os olhos do mar / São os olhos do mar". Há algumas décadas, Ednardo compunha uma das canções que é considerada o hino do Carnaval de Fortaleza. Interpretado por ele ao lado de Teti e Rodger Rogério, o Pessoal do Ceará, "Terral" celebra as paisagens do litoral cearense, bem como o orgulho em ser do Ceará.

A canção lançada em 1973 deve ser um dos momentos altos deste sábado de Carnaval, 1º, quando Ednardo subir no palco principal do Aterrinho da Praia de Iracema, às 22 horas, e cantar junto ao público seus sucessos que passaram gerações, como "Pavão Mysteriozo", "Arraial", "Longarinas" e "Carneiro".

Compartilhando a abertura oficial do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza 2025 com o grupo Nação Zumbi, que se apresenta no Aterrinho a partir das 20 horas, Ednardo é o homenageado da folia na capital cearense deste ano. O artista, que completa 80 anos de idade no dia 17 de abril, sendo 50 de carreira, irá celebrar sua vida e trajetória, além de seus feitos e produções para a arte e cultura local.

"Ednardo foi quem mais conseguiu apropriar essas tradições da história do Ceará, que foram uma espécie de elemento de inspiração para suas composições. Ele sempre cantou a nossa terra, Fortaleza, o nosso Estado. Ele sempre deu ênfase a isso", detalha o escritor Wagner Castro, mencionando a pesquisa do professor Gilmar de Carvalho (1949-2021).

Doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Wagner é autor da biografia "Ednardo", da coletânea "Terra Bárbara", lançada pela Edições Demócrito Rocha em 2017. O escritor lista aspectos e personagens da construção do Ceará - como o Maracatu, Bumba Meu Boi, Padaria Espiritual, Pastoril, Bárbara de Alencar e Iracema - que foram influências nas inúmeras produções musicais do cantor.

"O Ednardo foi um cara capaz de fazer isso, de fazer essa 'apropriação' histórica e transformar em musicalidade", afirma, ao relembrar que o músico foi o responsável por promover o Maracatu do Ceará ao nível nacional após a canção "Pavão Mysteriozo" ser tema da novela "Saramandaia" (1976).

"Ele tornou o nosso Maracatu conhecido nacionalmente. Porque o Maracatu não tem origem do Ceará, mas sim de Pernambuco. No entanto, o Maracatu pernambucano é mais acelerado, ele é mais rápido. O nosso Maracatu é mais lento, mais nostálgico… O Ednardo quando faz o 'Pavão Mysteriozo', ele faz um Maracatu com a letra poética e inspiração em cordel. Desta história de cordel, ele a transforma em uma canção belíssima de Maracatu, mais alegre, sincopada e com instrumentos mais fortes, diferente do que vemos nos desfiles na Domingos Olímpio", argumenta.

Com uma criatividade descrita por Wagner como "intensa", as produções musicais de Ednardo serviram de inspiração para várias gerações de artistas do Estado, como o grupo Luxo da Aldeia, uma das bandas de maior destaque durante o período do Carnaval em Fortaleza.

Nomeado a partir de um dos trechos de "Terral", o grupo traz em sua essência a celebração e o orgulho de ser cearense. "O nome vem justamente de uma das canções que mais cantam, de um dos compositores que mais canta Ceará e Fortaleza. Então, como o bloco possui essa característica de valorizar e homenagear a cultura local, nós imaginamos que essa sensação de pertencimento era muito forte em 'Terral'", recorda Mateus Perdigão.

Músico e um dos fundadores do Luxo da Aldeia, Mateus comenta que o repertório do grupo traz "de forma substancial" as canções de Ednardo, sendo o cantor uma das principais referências para os artistas. O criador e a criatura, se assim podemos dizer, realizaram um dos momentos mais marcantes do Ciclo Carnavalesco em 2024, após Ednardo aparecer inesperadamente na apresentação do Luxo da Aldeia no polo do Benfica.

"Foi um grande susto e um grande presente para nós", recorda Mateus. A homenagem à obra de Ednardo que se estende no Carnaval de 2025 é vista para Perdigão, assim como para Wagner Castro, como "justa e merecida". Ativamente vivendo a Cidade, Ednardo se divide entre o trabalho e as questões pessoais e familiares e, infelizmente, não conseguiu tempo disponível para conversar com o Vida&Arte.

Praia de Iracema

Quando: sábado, 1º de março, às 22 horas

sábado, 1º de março, às 22 horas Outras atrações: DJ Priscilla Delgado, às 17 horas; Pantico Rocha e Fervo Maresia, às 18 horas; e Nação Zumbi, às 20 horas



DJ Priscilla Delgado, às 17 horas; Pantico Rocha e Fervo Maresia, às 18 horas; e Nação Zumbi, às 20 horas Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (avenida Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)



Destaques da programação de sábado, 1º de março

Blocos

Onde: Benfica (Praça João Gentil)

Benfica (Praça João Gentil) Com Marcelo Baima e Banda, Luxo da Aldeia, Banda Zé da Zefa e Bloco da Vaca de Um Sapato Só

Horário: a partir das 13 horas

Maracatu

Onde: Avenida Domingos Olímpio

Avenida Domingos Olímpio Com Grupo de Percussão Caldeirão, Maracatu Corte Imperial, Maracatu Nação Axé de Oxossi, Maracatu Rei Zumbi, Maracatu Obalomí, Maracatu Solar, Maracatu Nação Pici e Maracatu Nação Iracema

Horário: a partir das 17 horas

Programação no Aterrinho da Praia de Iracema

Domingo, 2 de março

20 horas - Don L

22 horas - Xamã

Segunda-feira, 3 de março

20 horas - Tropikália

22 horas - Magníficos

Terça-feira, 4 de março