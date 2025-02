Confira a agenda de eventos para o Carnaval de Fortaleza

Foto: Divulgação os Transacionais

Chão da Praça

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura se prepara para uma programação especial: mais uma noite com o Bloco Chão da Praça. O momento ocorre nesta quinta-feira, 27, com início na Praça das Artes, localizada no Porto Dragão. Na Praça Verde, Os Transacionais recebem a bateria do Bloco Unidos da Cachorra.

Quando: quinta-feira, 27, às 18h30min



quinta-feira, 27, às 18h30min Onde: Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) e Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro) e Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; entrada na Praça Verde mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível



Arena Iracema

A Arena Iracema promove o "Carna Iracema 2025". A folia começa neste sábado, 1º de março, e vai até terça-feira, 4 de março. Entre as atrações estão Silas, Vanessa A Cantora, Superbanda, Dino, Breno Mendes, Transacionais, Superbanda e o Bloco Mambembe.

Quando : de sábado, 1º, a terça-feira, 4, às 16 horas

: de sábado, 1º, a terça-feira, 4, às 16 horas Onde : Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla





Tempero do Mangue

O Tempero do Mangue promove um Carnaval temático. No sábado, 1º, a proposta é samba e pagode. Domingo, 2, o "Domingo Ela Não Vai" terá axé. Na segunda-feira, 3, ocorre o baile à fantasia. Na terça-feira, 4, a atração é a Superbanda.

Quando : de sábado, 1º, a terça-feira, 4, a partir de 16 horas

: de sábado, 1º, a terça-feira, 4, a partir de 16 horas Onde : Tempero do Mangue (R. Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba)

: Tempero do Mangue (R. Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba) Quanto: a partir de R$ 35; vendas no site Sympla





Bailão da Super

A quadra do tradicional Bloco Unidos da Cachorra recebe nesta sexta-feira, 28, o evento "Baile da Super", apresentação com mais de três horas de show da Superbanda. Além da presença do grupo que dá nome à festa, a noite

conta com apresentações da DJ Priscila Delgado e do DJ Femo.

Quando : sexta-feira, 28, às 21h30min

: sexta-feira, 28, às 21h30min Onde : Quadra Unidos da Cachorra (av. Almirante Barroso, 521 - Praia

de Iracema)

: Quadra Unidos da Cachorra (av. Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 45; vendas no Sympla





Carnarock

Chega a mais uma edição o Carnarock do Floresta Bar, programação que funciona como "refúgio para os amantes de Rock" durante o Carnaval. Em cinco dias de festa, 18 bandas se apresentam no local. Cada dia é dedicado a um estilo, começando na sexta-feira, 28, com o Grunge. Há também bandas dedicadas ao hard rock e ao metal.

Quando : sexta-feira, 28 de fevereiro, a terça-feira, 4 de março

: sexta-feira, 28 de fevereiro, a terça-feira, 4 de março Onde : Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota)

: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788 - Aldeota) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla e na recepção do Floresta





Baile Iracemado

O Moto Libre começa os trabalhos carnavalescos nesta quinta-feira, 27, com o Baile Iracemado. Até segunda-feira, 3, diferentes bandas e artistas passam pelo local, como Dipas, Banda Pira, Marilene Sales e Bode Beat. Hoje, é a vez de Os Muringa (foto), Vanessa A Cantora, Binha Cardoso e Juruviara.

Quando : quinta-feira, 27, às 21 horas; programação até segunda-feira, 3 de março

: quinta-feira, 27, às 21 horas; programação até segunda-feira, 3 de março Onde : Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no site Sympla



Jazz & Blues

Começa nesta sexta-feira, 28, a 26ª edição do Festival Jazz & Blues, realizado em Guaramiranga e também em Fortaleza, no domingo, 2. Ao todo, são 19 shows nacionais e internacionais. A abertura ocorre no Teatro Rachel de Queiroz com o Projeto Música é Para a Vida, a multiartista Carol Panesi Trio - no show "Natureza é Casa" - e Claudine - com o show "Raiz Exposta".

Quando : sexta-feira, 28 de fevereiro, a terça-feira, 4 de março

: sexta-feira, 28 de fevereiro, a terça-feira, 4 de março Onde : Guaramiranga e Fortaleza

: Guaramiranga e Fortaleza Programação completa: jazzeblues.com.br