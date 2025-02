Bem servidos: Confira pratos para dividir com amigos nos dias de folia

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-01-2025: Entradas de restaurantes. Na foto, as entradas do restaurante Coco Bambu. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Estima-se que a cultura de comer petiscos surgiu há mais de 2.000 anos, na Grécia Antiga, e eram consumidos antes das refeições principais para amenizar o teor alcoólico das bebidas.

Em 2025, a estratégia de comer aperitivo com os amigos durante o consumo de álcool continua sendo uma estratégia, tanto para o consumidor quanto para os empresários. Devido ao sucesso dessa "tradição", popularizou-se nos bares e restaurantes do Brasil o "happy hour", período em que os locais oferecem bebidas e petiscos por preços promocionais.

Neste período de Carnaval é ainda maior a procura de amigos e familiares por lanches rápidos nos intervalos da folia. Para isso, alguns estabelecimentos ganham vantagem ao disponibilizar petiscos estratégicos para grupos, que podem ser compartilhados por até quatro pessoas.

É pensando nisso que o Coco Bambu Beira Mar, localizado próximo ao polo carnavalesco do Aterrinho, propõe diversas opções de petisco para compartilhar. Um desses aperitivos é a famosa Sequência de Camarão (R$ 146), carro-chefe da casa, composto por um mix de camarões do cardápio, camarão ao natural (no vapor), ceviche de camarão, à milanesa e ao alho e óleo.

"O Coco Bambu todo é pensado para partilhar. Quando vamos desenvolver algum prato ou entrada, pensamos que ele deve ser farto, para compartilhar e atender a um grupo de pessoas", explica Gustavo Duarte, sócio-proprietário do restaurante.

É pensando nisso que foi disponibilizado o Couvert Especial (R$ 98) no menu, uma entrada que conta com camarões marinados, tomate seco com queijo minas frescal temperado, tomate grelhado com alho frito, caponata de berinjela e ceviche de salmão. O prato é servido com porções individuais de cada comida e acompanha torradas e pães de queijo.

Outra opção é a clássica Burrata (R$ 78), entrada para dividir que conta com burrata, tomates frescos, tomates-cerejas e manjericão. O prato é acompanhado por fatias de pão de fermentação natural.

Outback

"Valorizamos esse momento compartilhado entre amigos", afirma Raquel Paternesi, diretora de Marketing do Outback. O carro-chefe das entradas é a Bloomin' Onion (R$ 64,90), cebola empanada em tiras. Todas as entradas podem ser compartilhadas devido a seus tamanhos, entre as mais famosas estão a Kookaburra Wings (R$ 74,90), sobreasas de frango empanadas, e a Aussie Cheese Fries (R$ 69,90), batatas fritas com queijos e bacon. Para degustar todas as entradas famosas da casa em um só pedido, o cardápio dispõe do Big Five Boomerang (R$ 99,90), que apresenta em mini porções os petiscos Kookaburra Wings, Aussie Cheese Fries, Billy Ribs, Firecracker Shrimp e pétalas da Bloomin' Onion.

Funcinamento: segunda a sexta-feira, das 10h às 22h / domingo, das 13h às 21h

Onde: Shopping RioMar Fortaleza e Shopping Iguatemi Bosque

Instagram: @outbackbrasil





Parrileiro

Com duas unidades em Fortaleza, a churrascaria Parrileiro também é um lugar ideal quando a proposta é fazer uma pausa para comer com os amigos. As entradas do restaurante são fartas, com porções feitas para compartilhar com grupos. Como exemplo, o prato Filé Pimenta (R$ 63), que é composto por filé mignon curado com pimenta do reino ao molho e batatas fritas. Outra opção é o Frutos do Mar na Chapa (R$ 87), que serve aneis de lula, batatas fritas temperadas com nori e raspas de limão siciliano.

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 11h às 23h / sexta-feira e sábado, das 11h às 00h, domingo, de 11h às 22h

Onde: Av. Dep. Joaquim de Figueiredo Correia (Parrileiro Sul) e Parrileiro Aldeota ( R. Marcos Macêdo, 850 - Aldeota)

Instagram: @parrileiro e @parrileiroaldeota





AQuitanda

Aberto todos os dias a partir das 11h30min, o AQuitanda é o point perfeito para reunir amigos durante ou após a folia. Com espaço aconchegante, o restaurante aposta em opções de entradas para todo tipo de paladar, com quantidade para dividir. Uma delas é a Porção de Pasteis Babaganush (R$ 21,90), petisco vegano servido com molho verde. O Croquete de Sol (R$ 31,90) é um dos pedidos de maior sucesso da casa, pois é feito com massa de macaxeira e recheio de carne de sol.

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 11h30min às 22h / sexta e sábado, das 11h30 às 23h / domingo, das 11h30min às 17h

Onde: R. Waldery Uchôa, 230 - Benfica

Pet Friendly

Instagram: @aquitanda_ce





Boteco do Illa

Também localizado na Praia de Iracema, o Boteco do Illa é um espaço com música e mesas de bar que costuma receber grupos de amigos durante a noite. O espaço é aberto e conta com shows musicais durante seu funcionamento noturno, além de um happy hour de segunda a sexta-feira. Dentro do cardápio, existem várias opções para comer com a galera, como Mini Burguer de Chorizo (R$ 45), que é servido com quatro unidades hambúrguer de chorizo, queijo derretido e pão brioche. Outro bom pedido para compartilhar é a porção de Macaxeira Palito (R$ 39), que vem adicionado com fonduta de queijo manteiga e carne do sol.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 16h30min às 23h30min / sábado, das 16h às 00h / domingo, das 16h às 22h

Onde: Av. Beira Mar, 1800 - Praia de Iracema

Instagram: @botecodoilla