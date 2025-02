Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 28 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno fortalecem seu lado emocional, o que ajuda a lidar com assuntos delicados que podem tirar você da zona de conforto. Momentos de reflexão profunda ajudarão a renovar diferentes áreas da vida.

Touro 21/04 a 20/05 A presença de pessoas queridas será especialmente gratificante hoje, oferecendo apoio em decisões relevantes da sua vida. A conexão entre Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno destaca relações que trazem conforto emocional. Valorize esses laços.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A combinação entre Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno traz motivação para encarar desafios no trabalho e amplia sua visão sobre oportunidades e parcerias. É um bom momento para planejar estratégias que impulsionem sua carreira.

Câncer 21/06 a 22/07 A união entre Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno na casa espiritual fortalecem sua capacidade intelectual e aumentam sua sensibilidade diante de temas complexos. Incentivando um olhar mais profundo sobre os desafios e promovendo crescimento pessoal.

Leão 23/07 a 22/08 Mudanças importantes podem ocorrer hoje, já que Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno ajudam a equilibrar razão e emoção. Adaptar-se a novos desafios pode ser difícil, mas sua flexibilidade facilita esse processo. Demonstrar empatia fortalece conexões humanas.

Virgem 23/08 a 22/09 Os relacionamentos pessoais ganham mais harmonia com Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno em sintonia. O momento favorece o trabalho em grupo e a valorização das qualidades dos outros. A colaboração e o compromisso são fundamentais agora.

Libra 23/09 a 22/10 Buscar qualidade de vida e bem-estar familiar está em destaque hoje, com Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno alinhados. Pequenas mudanças na rotina podem trazer benefícios duradouros e também podem impactar positivamente seu ciclo de convivência.

Escorpião 23/10 a 21/11 Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno incentivam você a aproveitar o que há de bom na vida. Compartilhar momentos especiais com as pessoas que você ama tende a ser gratificante, fortalecendo os laços e promovendo sintonia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Momentos em família prometem ser mais especiais hoje. O apoio mútuo se fortalece, gerando mais harmonia no lar. Esse cenário é favorecido com encontro entre Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno, o que também contribui para uma melhor convivência e o equilíbrio dentro do lar.

Aquário 21/01 a 18/02 A união entre Sol, Lua, Mercúrio, Saturno e Netuno na área financeira favorece uma análise cuidadosa das necessidades e o planejamento de ações práticas para os próximos dias. O período também ajuda a resolver pendências profissionais mais complexas.