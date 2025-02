Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 28 de fevereiro (28/02)

Foto: Tim Oliveira/Divulgação Regina Kinjo se apresenta no "Estação Autoral"

Mais uma edição do Estação Autoral está prevista para acontecer nesta sexta-feira, 28, na Estação das Artes. A programação começa com Kaya, trazendo das 18h45min às 19h30min o show "Negrazúmbida: memórias, sensações e ruídos". A partir das 20 horas, a cantora Regina Kinjo sobe ao palco com o show "Sertão Oriente", trazendo músicas do seu novo disco, além de clássicos regionais em ritmo de axé, ijexé e xote.

Quando: sexta-feira, 28, a partir das 18h45min

sexta-feira, 28, a partir das 18h45min Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito. Por ordem de chegada e sujeito a capacidade do espaço





Grande Roda de Samba

A folia de Carnaval começa nesta sexta-feira, 28, e uma opção para aqueles que já querem começar a aproveitar é a Grande Roda de Samba do Moto Libre, que começa a partir das 21 horas. O evento contará com apresentações de Samba do Brasa, Marilene Sales, Belinho e Dipas (foto).

Quando: sexta-feira, 28, a partir das 21 horas

Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299)/ Quanto: R$ 30 taxa do site pelo Sympla.





Eu Bebinho

Para aqueles que querem curtir o famoso CarnaRock (músicas de rock no Carnaval), o Esconderijo Rock Pub estará realizando durante todo o fim de semana o Bloco do Eu Bebinho. Nesta sexta-feira, 28, a partir das 20 horas, o heavy metal toma conta do local, com tributos a artistas e bandas do gênero, como Iron Maiden (foto).

Quando: sexta-feira, 28, a partir das 12 horas

Onde: Esconderijo Rock Pub (av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Quanto: R$ 20 taxa do site. As vendas acontecem pelo Sympla.





Balanço

Se busca uma opção mais "clean" para esta sexta-feira, 28, o Verdura Restaurante estará realizando pela primeira vez o "Balanço" — programação musical para aqueles que gostam de sentir a música. Para o line-up, Julie Gadelha, Os Imperdoáveis (Gato Preto e Nego Célio) e Masterplan DJs (Eugenio e Rodolfo Jam).

Quando: sexta-feira, 28, a partir das 19 horas

Onde: Verdura Restaurante (Rua dos Tabajaras, 450 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) taxa. Vendas acontecem pelo Sympla.





Cantinho do Frango

Com um repertório que traz a sonoridade de músicas cearense, pop e jazz, Mimi Rocha e Nayra Costa se apresentam no Cantinho do Frango nesta sexta-feira de Carnaval, 28 de fevereiro. A programação está prevista para iniciar a partir das 19 horas. Também no Cantinho, às 18h30min, o DJ Alan Morais embala o público no Espaço Palhoça, com clássicos do MPB e músicas internacionais em vinil.

Quando: sexta-feira, 28, a partir das 19 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Quanto: R$ 20 (couvert)